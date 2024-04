CriteriaCaixa arriba a una participació del 5% a Telefónica

CriteriaCaixa, hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació “la Caixa”, ha comunicat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha aconseguit una participació del 5,007% del capital social de Telefónica. Fins ara, CriteriaCaixa -presidida per Isidro Fainé i el conseller delegat del qual és Ángel Simón- havia manifestat ser titular d'una participació directa del 2,69% de l'operadora de telecomunicacions.

En aquesta mateixa línia, la propera Junta General d'Accionistes de Telefónica -prevista per a aquest divendres 12 d'abril- votarà la renovació del president de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, en qualitat de conseller dominical de Criteria, en lloc d'en representació de CaixaBank, com ho havia fet fins ara.

L'operació s'ajusta a la política d'inversió de CriteriaCaixa, caracteritzada per una gestió eficient i prudent del portafoli, focalitzat en companyies amb una política atractiva de dividends, com Telefónica, que li permeten finançar l'acció social de la Fundació “la Caixa” . El 2023, CriteriaCaixa va rebre un total de 42 milions d'euros en dividends de Telefónica.

Per a CriteriaCaixa, primer hòlding inversor a Espanya, la seva participació a Telefónica té caràcter estratègic i de llarg termini. En aquest sentit, el seu objectiu principal és dotar l'operadora de telecomunicacions, que és una companyia essencial tant per al país com per al sector a nivell internacional, de la major estabilitat accionarial.

Compromís amb Telefónica de gairebé 40 anys

La relació de ”la Caixa” amb Telefónica es remunta a l'any 1987, moment en què la caixa d'estalvis llavors va invertir per primera vegada en l'operadora mitjançant l'adquisició d'un 2,5% del capital. L'any 1996 assoleix per primera vegada una participació del 5%, que es dilueix fins a un 3,6% l'any 2000, com a conseqüència de les diferents ampliacions de capital empreses per Telefónica per finançar-ne l'expansió internacional.

L'any 2004 es torna a recuperar la participació per sobre del 5%. Tot i que la inversió va ser inicialment adquirida per ”la Caixa”, el 2007 la participació va passar a formar part del perímetre de Criteria CaixaCorp, en el marc de la reorganització societària prèvia a la sortida a borsa. El 2011, amb la reconversió que va suposar la sortida a borsa de CaixaBank, el banc va passar a tenir la històrica participació a Telefónica. Una participació que avui dia arriba al 2,51% del capital.

Per la seva banda, des del 2017 CriteriaCaixa ha construït una posició directa pròpia al capital de Telefónica, mitjançant compres al mercat, que després de l'operació anunciada avui ja arriba al 5,007%.

En tots aquests anys, tant “la Caixa” primer, com posteriorment CaixaBank i ara CriteriaCaixa, han mantingut la seva presència als òrgans de govern de la companyia de telecomunicacions. Actualment, aquesta representació la té Isidre Fainé, que és vicepresident de Telefónica, i que aquest any ha superat els 30 anys com a conseller de la companyia.

La relació amb Telefónica transcendeix allò estrictament accionarial, i les dues companyies mantenen un compromís històric amb l'educació a través de la tecnologia i la innovació com a vehicles de transformació social. Un compromís que el 2016 es formalitza i es reforça amb la creació per part de la Fundació Telefónica i la Fundació “la Caixa” de la Fundació ProFuturo.

ProFuturo és un projecte d'innovació amb tecnologia per reduir la bretxa educativa al món proporcionant una educació de qualitat en entorns vulnerables de Llatinoamèrica, el Carib, Àfrica i Àsia, i que en tots aquests anys ja ha permès l'alfabetització digital de milions de nens i nenes de tot el món.