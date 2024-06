CriteriaCaixa aconsegueix una participació de gairebé el 10% a Telefónica

CriteriaCaixa, hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació 'la Caixa', ha comunicat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha aconseguit una participació del 9,99% del capital social de Telefónica mitjançant l'adquisició d'un bloc daccions que representen el 4,91% del capital social de la teleco.

Amb aquest percentatge, CriteriaCaixa gairebé arriba al que té l'Estat a la teleco a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), del 10%.

El hòlding s'ha proposat assolir com a màxim un 10,01% del capital social de l'operadora, i s'han adquirit accions addicionals quan s'obtinguin les autoritzacions administratives requerides per a l'adquisició d'una participació indirecta en certes filials regulades de Telefónica.

CriteriaCaixa va fer la seva última operació d'inversió a Telefónica el mes d'abril passat, quan va arribar a un 5,01% del capital, encara que aquest percentatge va passar a ser del 5,08% després de la reducció recent de capital de l'operadora.

"Aquest nou increment de participació s'ajusta a la política d'inversió de CriteriaCaixa, caracteritzada per una gestió eficient i prudent del seu dossier, focalitzat en companyies amb una atractiva política de dividends, com ara Telefónica", defensa el hòlding.

Per CriteriaCaixa, la participació a Telefónica "té caràcter estratègic i de llarg termini". En aquest sentit, CriteriaCaixa considera que la seva inversió "contribuirà a dotar de més estabilitat accionarial l'operadora, companyia essencial tant per al país com per al sector internacional".

La relació de 'La Caixa' amb Telefónica es remunta al 1987. Des d'aleshores, tant 'La Caixa' primer, com posteriorment CaixaBank i ara CriteriaCaixa, han mantingut la seva presència als òrgans de govern de la companyia.

Actualment, aquesta representació la té Isidre Fainé, que és vicepresident de Telefónica, i que aquest any ha superat els 30 anys continuats de servei com a conseller de la companyia.