CriteriaCaixa augmenta la seva participació a Immobiliària Colonial fins al 17%

per Redacció CatalunyaPress

CriteriaCaixa, el hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació La Caixa, incrementarà la seva participació a Immobiliària Colonial i arribarà al 17% del capital social d'aquesta última. Amb aquest moviment, CriteriaCaixa (presidida per Isidro Fainé i amb Ángel Simón com a conseller delegat) es convertirà en el principal accionista de Colonial, on fins ara tenia una participació del 3%.

L'operació es farà mitjançant una ampliació de capital d'Immobiliària Colonial, en què CriteriaCaixa participarà aportant tant actius com a inversió en efectiu, segons l'acord entre les dues empreses. CriteriaCaixa contribuirà amb 350 milions d'euros en efectiu i vuit immobles de la cartera de la seva filial InmoCaixa, ubicats a diverses ciutats espanyoles. El valor total de la transacció és de 622 milions d'euros.

Aquesta ampliació de capital s'haurà d'aprovar en una junta general extraordinària d'accionistes de Colonial. Un cop acabada l'operació, CriteriaCaixa nomenarà dos membres del consell d'administració de Colonial.

Els actius d'InmoCaixa inclosos en aquest acord són tres edificis d'oficines a Madrid i Barcelona, amb més de 20.000 metres quadrats en total, i cinc edificis residencials de lloguer situats a Madrid, Saragossa i Màlaga, que sumen més de 600 vivendes.

L'objectiu d'aquesta operació és enfortir la posició de lideratge de Colonial al sector del lloguer d'oficines a les ciutats on opera, així com donar suport a la seva estratègia de regeneració urbana i reforçar la seva estructura de capital per impulsar-ne el creixement paneuropeu i la creació de valor.

Immobiliària Colonial, una SOCIMI cotitzada a la borsa espanyola, és líder al mercat d'oficines prime a Europa i destaca a nivell mundial en sostenibilitat. És present a les principals zones de negocis de Barcelona, Madrid i París, amb una cartera d'oficines que supera els 1,5 milions de metres quadrats i té un valor de mercat de més de 11.000 milions d'euros.

Reestructuració de la cartera d´InmoCaixa

CriteriaCaixa gestiona, a través de la filial InmoCaixa, una cartera d'actius immobiliaris a tot Espanya valorada en prop de 2.700 milions d'euros, el 56% dels quals corresponen a lloguer patrimonial (residencial i oficines).

En els darrers anys, l'empresa ha estat reorientant el seu dossier d'actius immobiliaris, i l'operació amb Immobiliaria Colonial accelerarà aquest procés. Aquesta reestructuració continuarà en els propers anys i augmentarà la rotació de la cartera d'actius per millorar-ne la rendibilitat global.

L'operació permetrà consolidar el model de CriteriaCaixa, que ha construït un dossier amb participacions significatives en sectors estratègics de l'economia. Aquesta estratègia s'ha reforçat recentment amb l'augment de la participació a Telefónica fins al 5% i l'entrada al capital d'altres empreses de primer nivell com Puig (3%).

Ser el principal accionista de Colonial també assegurarà la capacitat de CriteriaCaixa per generar els recursos necessaris per finançar l'acció social de la Fundació “la Caixa” durant les properes dècades.