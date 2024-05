CriteriaCaixa compra el 9,4% d'ACS per 983 milions d'euros

per Redacció CatalunyaPress

CriteriaCaixa, el braç industrial de la Fundació Bancària la Caixa, ha entrat a l'accionariat d'ACS després de comprar el 9,4% del capital de la companyia per 983 milions d'euros, cosa que permetrà l'entrada d'Isidro Fainé, president de Criteria, al consell d'administració de la constructora.

Criteria ha executat aquesta operació a través de la compra d'un total de 25.431.299 d'accions pròpies d'ACS, després de cancel·lar l'empresa presidida per Florentino Pérez de manera anticipada els dos contractes forward que afectaven l'autocartera, representatius del 9,361% , segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Fonts d'ACS Han declinat fer més comentaris sobre això, i s'han limitat a reproduir els dos fets rellevants que ha comunicat al supervisor, el primer respecte a aquesta cancel·lació dels contractes 'forward' i el segon en relació amb l'operació en si.

Després de l'operació, CriteriaCaixa es convertirà en el segon accionista més gran d'ACS i proposarà al seu consell d'administració el nomenament d'Isidro Fainé com a conseller dominical, segons ha avançat el hòlding inversor de la Caixa en un comunicat.

El primer accionista d'ACS és Florentino Pérez, que controla al voltant del 14% de l'accionariat, seguit ara de Criteria --la participació del qual ja és visible al portal de la CNMV--, de BlackRock (4,5%) i de Vanguard (3,4%). Les societats vinculades a Alberto Cortina i Alberto Alcocer ('els Albertos') controlen al voltant del 4%.

Criteria defensa que aquesta operació s'emmarca en la política d'inversió, que persegueix seleccionar "empreses líders en sectors altament atractius, amb capacitat de creixement i generació de valor".

Aquesta presa del 9,4% d'ACS per part de Criteria succeeix a la intenció del hòlding de La Caixa d'elevar al 10% la seva participació a Telefónica i aconseguir un 17% de Colonial o el 3% de Puig, alhora que es prepara per reforçar la seva posició a Naturgy en el marc de l'OPA que té previst llançar el grup emiratí Taqa.

Actualment, a més de la seva participació del 31,9% a CaixaBank, Criteria controla el 26,7% de Naturgy, el 4,3% de Cellnex, el 5,007% de Telefónica, el 3% de la socimi Colonial, el 99,5 % dels aparcaments Saba i el 15% d'Aguas de Barcelona. A nivell internacional, té un 19,2% de Bank of East Àsia i el 9,1% del grup financer mexicà Inbursa.

El 31 de desembre de 2023, el valor total brut de tots els seus actius pujava a 26.500 milions d'euros, el 86% amb una liquiditat elevada. El 42% es concentra en renda variable cotitzada relacionada amb la banca i un 42% més en cotitzades de l'àmbit industrial o els serveis, mentre que un 10% s'enfoca al negoci immobiliari.

"L'entrada com a accionista a ACS contribueix, així mateix, que CriteriaCaixa segueixi enfortint l'estructura del patrimoni de la Fundació la Caixa, amb l'objectiu de generar els recursos econòmics necessaris que permetin que la seva acció social segueixi contribuint any rere any al desenvolupament d'una societat que doni més oportunitats als que més ho necessiten", argumenta Criteria.

Nous dividends d'ACS

Pel que fa a ACS, té 135.000 empleats a tot el món, amb una facturació anual superior als 35.700 milions d'euros i una cartera de projectes que puja a 73.500 milions d'euros, amb una forta presència als Estats Units i Austràlia.

El braç inversor de la Caixa també destaca la política de dividends que paga el grup de Florentino Pérez, com els 507 milions d'euros que lliurarà el proper pagament de juliol a raó d'1,55 euros per acció.

A més, ACS ja ha presentat el seu últim pla estratègic, que preveu repartir uns 2.000 milions d'euros en dividends durant els tres propers anys (una mitjana de 667 milions anuals), gràcies a l'impuls de la seva activitat, esperant un benefici d'entre 850 i 1.000 milions d'euros el 2026.

Els títols de la constructora pujaven un 0,45% en borsa passades divendres a les 11.00 hores, fins a cotitzar cadascuna de les seves accions en 39,92 euros, fet que suposa una capitalització borsària de 10.840 milions d'euros.