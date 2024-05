CriteriaCaixa iguala el Govern central i eleva la participació a Telefónica al 10%

per Helena Celma

CriteriaCaixa, el hòlding de la Fundació Bancària la Caixa, duplicarà la seva participació a Telefónica des del 5,007% que posseeix actualment fins al 10%, és a dir, la situarà al mateix nivell que la que té el Govern a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), segons han confirmat a Europa Press fonts financeres i avança el diari 'El Confidencial'.

A aquesta participació també aspira l'operadora saudita STC, que compta amb una posició directa del 4,9% i una altra indirecta del 5% mitjançant derivats financers (9,9% en total).

En aquest sentit, cal recordar que CaixaBank compta amb una posició del 2,51%, si bé no és possible que aquesta entitat transfereixi directament a CriteriaCaixa la seva posició a la teleco atès que les dues entitats operen de forma independent al mercat per imperatiu legal.

Tot i això, sí que es preveu que CaixaBank continuï amb la tendència de reduir la seva posició a Telefónica, encara que tampoc es pot donar per fet aquest escenari.

Pel que fa al motiu que CriteriaCaixa hagi decidit duplicar la seva posició a Telefónica, les fonts consultades han subratllat que la intenció de l'entitat és recolzar l'estabilitat accionarial de la companyia presidida per José María Álvarez-Pallete i també "mantenir-ne el nivell d'influència" a l'empresa, on fa gairebé 40 anys.

Consell d'Administració

En aquest context, cal recordar que el president de CriteriaCaixa i de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, va complir el gener passat 30 anys com a membre del consell d'administració de Telefónica, del qual és vicepresident en qualitat de dominical.

Fainé va desembarcar al consell d'administració de l'operadora el 26 de gener de 1994 i és el membre del màxim òrgan de decisió de Telefónica que porta més temps al seient. En aquest sentit, la SEPI --que ostenta un 10% de Telefónica-- ja compta amb Carlos Ocaña Orbis com a membre del consell d'administració de la teleco, si bé des del Govern s'ha deixat la porta oberta a la possibilitat de sol·licitar-ne un segon seient al màxim òrgan de decisió de l'operadora.

Sobre això, les fonts financeres consultades per Europa Press han assenyalat que "seria lògic" que si la SEPI arribés a tenir dos consellers a Telefónica amb el 10%, CriteriaCaixa pogués demanar una igualtat de condicions en aquest sentit, si bé han recalcat que tot això seria un procés complex que podria implicar un canvi als estatuts del consell de l'operadora, per la qual cosa encara és "precipitat" parlar d'aquests escenaris.

A aquesta complexitat se li afegeix també la situació de STC, que encara no ha indicat si la seva intenció és optar a un lloc al consell d'administració de Telefónica o no. Segons la normativa vigent en matèria d'inversions estrangeres i pel fet que Telefónica és considerada una empresa estratègica i relacionada amb la seguretat nacional, el Govern ha de donar el vistiplau que una firma extracomunitària tingui més del 5% del capital social d'una companyia espanyola d'aquesta mena.

Així, STC ha de remetre a l'Executiu -concretament al Ministeri de Defensa- les seves intencions a Telefónica i detallar si entre els seus objectius figura, entre altres qüestions, entrar al consell d'administració de l'empresa o no. Es desconeix si STC ha remès a l'Executiu aquest document, encara que des del Govern s'ha traslladat diverses vegades que no n'hi ha constància.