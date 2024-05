CriteriaCaixa planeja invertir 4.000 milions d'euros en adquisicions a Espanya

CriteriaCaixa, el hòlding inversor de La Caixa, té plans ambiciosos de creixement mitjançant l'adquisició d'empreses cotitzades a Espanya, amb una inversió estimada de gairebé 4.000 milions d'euros. Aquesta estratègia inclou una participació significativa en una oferta pública conjunta amb Taqa per adquirir Naturgy, una de les principals energètiques del país.

Al tancament de l'any 2023, CriteriaCaixa va mostrar una posició financera sòlida, amb una reserva d'efectiu de 558 milions d'euros i compromisos de crèdit no utilitzats per un valor addicional de 430 milions d'euros, cosa que proporciona una liquiditat immediata propera als 1.000 milions. d'euros. Amb actius que superen els 25.000 milions d'euros i un deute que no arriba als 4.000 milions, la companyia té marge per finançar les operacions mitjançant endeutament addicional.

Els informes financers revelen que CriteriaCaixa segueix una política prudent de gestió de deute, mantenint nivells moderats i sostenibles a llarg termini, amb una relació deute-actius inferior al 20%. A més, l'empresa ha destacat el seu interès per mantenir una ràtio d'endeutament que no comprometi la seva estabilitat financera a llarg termini.

Part de la inversió prevista es destinarà a l'adquisició de participacions a empreses com Telefónica, Colonial, Puig i Talgo. S'estima que la inversió a Naturgy absorbirà una part significativa dels recursos, amb l'objectiu d'augmentar la participació de CriteriaCaixa al capital energètic.

A més del seu enfocament al sector empresarial, CriteriaCaixa també gestiona una cartera diversificada valorada en 2.500 milions d'euros, així com inversions immobiliàries per un valor de 2.694 milions d'euros. L'empresa planeja mantenir les seves posicions minoritàries a empreses financeres com la mexicana Inbursa i el Bank of East Àsia, així com a CaixaBank.

En resum, CriteriaCaixa es troba en una posició financera sòlida i està preparada per aprofitar les oportunitats de creixement al mercat espanyol mitjançant l'adquisició d'empreses cotitzades. Amb una estratègia ben definida i una prudent gestió de recursos, la companyia busca enfortir la seva posició a diversos sectors i maximitzar el valor per als seus accionistes.