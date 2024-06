CriteriaCaixa i Taqa donen per trencades les negociacions sobre Naturgy

CriteriaCaixa i l'emiratí Taqa han donat per acabades les converses per a un possible pacte de cooperació a Naturgy "sense que s'hagi aconseguit cap acord", segons ha informat el vehicle inversor de La Caixa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D'aquesta manera, gairebé dos mesos després anunciar-se per Taqa que mantenia negociacions amb CriteriaCaixa, primer accionista de Naturgy, per articular el que seria un pacte per al control de la primera gasista i tercera elèctrica d'Espanya, per donar sortida de l'accionariat a els fons CVC i GIP, es dóna per liquidada loperació.

Així mateix, CriteriaCaixa es va remetre a la comunicació que va realitzar el 2 d'abril passat amb motiu de la junta general d'accionistes de l'energètica, en què reafirmava el seu compromís "com a inversor a llarg termini amb el projecte industrial de Naturgy", reiterava el seu suport explícit al pla de transformació en què està immersa la companyia i comunicava que "manté normalment converses per explorar possibles socis" que poguessin permetre al grup aprofundir en la seva transformació i accelerar-ne la transició energètica.

Segons va avançar aquest dilluns 'El Mundo', el consell d'administració de Taqa va decidir abandonar l'OPA sobre Naturgy i va quedar així totalment enterrada l'operació sobre la companyia espanyola.

El 17 d'abril passat, la companyia emiratí va confirmar que mantenia converses amb CriteriaCaixa respecte a "un possible pacte de cooperació relatiu a Naturgy", així com amb els fons CVC i GIP sobre "la possible adquisició de les seves accions" a l'energètica, encara que ha subratllat que encara no s'havia aconseguit cap acord" i que no hi havia "garantia alguna" que s'anés a implementar cap operació ni certesa quant als termes en què, si escau, podria realitzar-se".

En concret, l'adquisició es va estudiar la seva articulació mitjançant una oferta pública d'adquisició per la totalitat del capital de Naturgy.

Sortida de l'accionariat

El desembarcament del grup controlat pel Govern dels Unió dels Emirats Àrabs a Naturgy es presentava com una solució per a sortida de l'accioniariat dels fons CVC i GIP, que tenen més d'un 20%.

En el cas, aquests dos últims accionistes, una vegada complert el període de maduració de les seves inversions que van entrar el 2019 i el 2016, respectivament, es mostraven disposats a vendre si sorgia una bona oferta.

L'altre gran accionista de l'energètica és el fons australià IFM, que compta amb una participació del 15% de Naturgy, i que sempre havia mostrat el desig de romandre a llarg termini al capital.