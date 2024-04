Crònica d'una nit terrorífica: quan l'Iran va llançar una pluja de míssils a Israel

Aquest és el món que ens ha tocat. Hem tornat a viure un moment que ho recordarem. Després de l'"on eres el 11S" i l'"on eres el 7O?", ara també podem preguntar-nos on érem quan l'Iran va llançar un atac sense precedents a Israel. Dissabte a la nit, la república islamista va atacar per primera vegada en la història l'hebrea. Ho va fer com a represàlia al que l'hebrea va fer en 1 d'abril, quan va bombardejar a Síria la suposada ambaixada iraniana, matant, entre d'altres, Mohamed Reza Zahedi, alt rang de la Guàrdia Revolucionària. La represàlia va atemptar directament contra la població civil israeliana. La defensa va ser suficient per evitar víctimes mortals.

Tot i aquesta bona notícia, no deixem de parlar d'una atrocitat. Hi ha qui diu que no hem après res del segle XX i dels anteriors. Nosaltres sí que vam aprendre; però els que no ho han fet i ho han de fer són els líders de l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, a Israel no hi va haver cap mort, però molta gent ho va passar i ho segueix passant malament. El govern va decretar un toc de queda, i la població va passar en vela la nit. Tots: jueus, cristians i també àrabs.

És el cas d'Ibrahim Julani. A aquest taxista li va tocar viure la terrorífica nit al seu Jerusalem natal. Julani explica que efectivament esperava l'atac, ja que l'Iran ho va anunciar, però “no esperava que fos tan sever. La por omplia la zona i els meus fills ploraven molt en escoltar les explosions i el so de les alarmes. Vaig intentar tornar a casa per estar-hi amb els meus fills perquè em van trucar mentre ploraven".

Per a Julani i la seva família, "va ser una nit molt aterridora i els carrers estaven buits". Això sí, a la ciutat també “hi havia algunes colles de colons. Estaven atacant cotxes d'àrabs, i jo em vaig amagar en un lloc segur i vaig esperar el moment adequat per poder arribar a casa. Els meus fills no podien parlar per la por”. Durant el diumenge, que a Israel és el primer dia de la setmana, Julani va explicar que "estic al meu torn de treball, però no hi ha feina. Només queda esperar, encara no hi ha notícies noves".

Una sirena antimíssils i moltes històries diferents. Moltes, familiars. Com Julani,

Tamar Uriel-Beeri, periodista de The Jerusalem Post, també va anar pel seu fill: “Vaig portar el meu nadó de 10 mesos al refugi antiaeri a la planta baixa del nostre edifici d'apartaments. Tot i que vam dormir la resta de la nit, va ser un somni inquiet. La por dels coets i míssils que passaven per sobre tendeix a provocar això en una persona”.

Per sort o per mala sort, l'Iran va anunciar aquesta represàlia al que va passar a Damasc amb antelació. I això va produir una “actitud dicotòmica”, com apunta Uriel-Beeri, nascuda als Estats Units: “Mentre que els israelians nadius estaven molt tranquils i no semblaven preocupats, els nous immigrants com jo semblaven estar molt més tensos i espantats. Tot i que l'atac d'Israel va ser perfectament legítim, planteja preocupacions sobre el possible desenvolupament de la situació actual”.

I ara què? Es comença a parlar de la possible resposta d'Israel, però la periodista ho té clar: “Israel necessita fer una ullada molt més àmplia al panorama general del conflicte en aquest moment. La nostra reputació i posició internacional estan en joc, en un fil prim que aquest govern està balancejant d'una banda a l'altra repetidament, debilitant-ho”.

“La diplomàcia ha de tenir un paper més important en la feina que Israel realitza al voltant de la guerra, a causa de la comprensió que s'han de fer sacrificis per garantir que les nostres relacions internacionals encara estiguin una mica preservades l'endemà de la guerra. En depenem”, ha afegit.

Sobre el paper que exerceix les últimes hores The Jerusalem Post, Uriel-Beeri ha explicat que treballen “a tota velocitat, per proporcionar la informació més precisa, fiable i en temps real als seus lectors. Sempre estem preparats per proporcionar qualsevol notícia d'última hora sobre la seguretat d'Israel, i hem augmentat el nostre personal per assegurar-nos que siguem capaços de cobrir tots els angles i tenir cada detall reportat al nostre lloc web i al nostre diari”.

També vaig parlar amb una altra periodista. En aquest cas es tracta de Jana Beris, d'origen uruguaià, resident a Modi'in, al centre del país, i corresponsal per a Atresmedia. “Com tota la ciutadania israeliana”, explica Beris, “vaig passar una nit amb tensió. Perquè aquí hi va haver una singularitat. Si bé un atac sorpresa impacta i és terrible, el fet de saber per endavant que hi ha míssils i drones explosius en camí cap al país, és evidentment una cosa que no aporta calma. Jo no vaig tenir sirenes on visc, però molta gent coneguda sí. Tota la situació va ser molt tensa”.

Quan va passar l'atac israelià a Damasc (tot i que apunta que el país hebreu no el va reivindicar, com tampoc no va desmentir la seva autoria), Beris va quedar “a l'expectativa de veure com respondrien. Però tenia clar que era part de la lluita antiterrorista israeliana. Perquè la força del Quds, els oficials del qual van ser eliminats en aquest operatiu, està dedicat, dia i nit, a organitzar activitats armades contra Israel”.

Des de l'anunci que va fer l'Iran, Beris va percebre una tensió calmada al carrer: “És clar que hi va haver tensió i que la gent es preguntava com seria l'atac. Hi havia nerviosisme, però no pànic. No és que els carrers estaven deserts. La gent s'aprovisionava més als supermercats, amb coses que van ser suggerides per les autoritats. Però lluny hi havia la situació de parar el país”.

Sobre el pas següent, Beris apunta que l'estat “ha d'estar molt atent a la necessitat imperiosa de preservar la seva seguretat. Això de vegades inclou tenir la iniciativa d'ofensiva. Sempre, el dubte, és com lluitar contra el terrorisme. Només defensar-te, envoltant-te de murs, o també prens la iniciativa per intentar desbaratar les accions militars de l'altra banda? Israel no té més remei de fer-ho”.

Pel que fa a la societat civil, “ha de ser ferm en la consciència de ser forts. Cal saber aportar a la seguretat nacional. I, alhora, continuar fent el que fa ara: apostar per la vida i seguir empenyent cap endavant. La societat israeliana té la necessitat del servei militar obligatori per tenir cura de la seva seguretat. Però l'aposta per la vida és molt forta. El sol fet que es van dedicar tants recursos a la defensa aèria que va salvar l'altre dia a Israel, mentre que els seus enemics dediquen aquests recursos a organitzar terrorisme, és una mostra de quin és l'encare de banda i banda”.

Beris també s'ha referit a la figura de Pedro Sánchez, molt afeblida entre els polítics i part de la societat israeliana: “L'israeliana mitjana no està tan atent al que diu. Però, en general, hi ha molta crítica a la política. Es considera que no té en compte les amenaces amb què lluita Israel. I jutja de manera tendenciosa i unilateral”.

Una altra persona que va passar dissabte a la nit amb molta tensió va ser Carolina Grimberg, advocada argentina que ha viscut molts anys a Espanya. “El cos de l'Estat que avisa si hi ha una situació de guerra va anunciar que els col·legis tancarien i que havíem de tenir un refugi a prop. Així que tots ens vam començar a posar nerviosos”, va explicar. I no n'hi ha per menys. Perquè Israel no tancava les escoles des de la matança del 7 d'octubre.

Sobre dissabte a la nit, Grimberg recorda que “no dormim. Jo estava just amb una amiga. Mirant les notícies, esperant a veure si els míssils arribaven a Tel Aviv. Per sort, al final aquí no van sonar les sirenes. Però tots tenim família, amics i coneguts repartits per tot el país. Així que tots molt nerviosos, assegurant-nos que tots ells estiguessin bé.

Afortunadament, cap civil no va morir després d'aquest atac i només una nena beduïna de 10 anys va ser ferida, al sud. Per tant, per a Grimberg “forma part dels mecanismes de guerra que usen Iran i els seus proxies, Hamàs i Hezbollah i els hutís. Aquesta guerra psicològica, de dir-te que t'atacaran i després no t'ataquen. Així que encara que no us arribin a atacar, tota la tensió psicològica és igual, et posa tot el cos i la ment en tensió. Et fa tenir una por constant, si sortir o no al carrer, anar a treballar o no. Així es va viure dissabte. Però diumenge ja va ser una mica millor”.

El més fort va ser "el xoc que és la primera vegada a la història de l'Estat d'Israel que l'Iran ataca directament, i que mana míssils i drones directament". Cal recalcar que, d'alguna manera, l'Iran ja atacava des d'abans del 7 d'octubre, ja que tant Hamàs com Hezbollah i els hutí són proxies de l'Iran.

Grimberg també va sentir una mica més de calma diumenge: “Amb una mica de tensió, perquè mai no saps què pot passar. Però bé, en general millor”. Això sí, “les escoles també segueixen tancades”.

A curt termini, “fan por les possibles conseqüències d'això a nivell no sols militar, sinó també diplomàtic. Si això pot arribar a escalar o no. Què vol dir més enllà de l'acte en si. És realment un canvi molt dràstic de com l'Iran es comportava fins ara. Com era la dinàmica entre l'Iran i Israel. Així que això deixa moltes incògnites i fa por. Més enllà de l'atac en si, fa molta por saber que l'Iran va fer una cosa que fins ara va evitar fer”.

Sobre la possible resposta d'Israel, no ha de ser immediata: “Potser triguen dies i setmanes. Potser no hi ha resposta fins i tot. Al final, hi ha molts interessos. Molts països involucrats, cossos internacionals… molts dels involucrats no volen que aquesta situació escali. Aleshores, tampoc no és tan clar si això passarà. Cal estar atents a veure com segueix. És clar que aquesta guerra està lluny d'acabar. O almenys així se sent des d'Israel”.

Finalment, Grimberg va explicar el rumb que ha pres la seva organització després d'aquest nou capítol de la guerra començada el 7 d'octubre, i en definitiva del conflicte d'Israel amb el món àrab: “Fem servir els nostres mitjans per explicar quina és la situació. Perquè moltes vegades hi ha molta desinformació. Es difonen coses que no són correctes. I per a nosaltres és una tasca molt important. És una cosa que fem en general”.

“Per ara estem treballant en altres aspectes de la guerra. No particularment en això de Iran, hi ha moltes altres coses que fem. Com a part de la feina que fem a l'ONU, amb l'estatus que tenim, fa poc vam estar a la sessió i vam continuar participant en tot allò que tingui a veure amb això. Diplomàcia, escrivim reports que combinen tota l'explicació legal de tot el que està passant, incloent-hi l'anàlisi legal del que va passar el 7 d'octubre, juntament amb testimonis, vam fer també l'esdeveniment a l'ONU que hi té a veure. Continuem molt actius”.

Finalment, vaig parlar amb Andrea Ajzenszlos. Una psicòloga argentina, resident al nord d'Israel, a prop de Tibèries. Ajzenszlos dirigeix un centre de psicòlegs, molt importants en aquest moment i en aquesta zona. Perquè precisament Tíberies està albergant milers d'israelians que han estat desplaçats dels pobles fronterers amb el Líban, arran dels atacs de Hezbol·lah allà. Mentre parlava, se sentia de fons el soroll d'avions militars.

Dissabte a la nit, amb la seva família “ho vam passar molt malament. Érem a casa, i van començar a dir a les notícies que canviaven totes les decisions preses per l'Estat. Deien que diumenge no hi hauria classes, que la gent no hi pot quedar i trobar-se. Aquestes mesures començaven a les onze de la nit, i demanaven a la gent que estigués molt pendent del que passés. I de sentir la sirena anti míssils. Calia entrar o al refugi de les cases particulars o al que tinguéssim més a prop”.

“No dormim tota la nit. Quan vam començar a escoltar explosions, a les dues del matí, ja ens vam ficar al refugi, i hi vam passar tota la nit”, recorda Ajzenszlos. “Quan Israel va atacar l'ambaixada iraniana de Damasc, no vaig pensar que això acabaria així”, afegeix.

I ara, “el pitjor és que crec que Israel respondrà. I la veritat, això serà terrible. Perquè els Estats Units ja van dir a Israel que no volia aquesta guerra i que no la recolzaria si seguia. Jo crec que Israel ara no ha de respondre res. No van atacar civils aquí, van atacar bases militars. La societat està molt malament”.

“Els segrestats encara són a Gaza, passen els mesos, l'exèrcit encara no se'n va anar del sud. La societat està trencada. La gent està molt malament. No hi va haver ningú el diumenge que no hagués dit que va dormir tota la nit. Diumenge no hi havia ningú al carrer, vaig sortir de casa i vaig arribar a la feina en menys de set minuts. Semblava que tota la gent s'hagués quedat dormint després d'una nit en vela”, va afegir.

Com s'ha recalcat, els psicòlegs de Tibèries juguen des del 7 d'octubre, i especialment aquestes darreres hores, un paper molt important. I sobretot Ajzenszlos, que els dirigeix. Com a mesura principal, va obrir “una línia perquè els pares puguin fer consultes, per por, per ansietat dels nens o d'ells mateixos. Vaig treure una carta per poder ajudar-los, explicant què és important fer en aquest moment”.

Molt necessari. Perquè “els pacients estan malament. Jo, almenys, a la meva consulta particular, vaig veure nens que no van dormir, que van tornar amb símptomes que ja se'ls havien passat. Que van tenir vòmits i taquicàrdia a la nit. La gent va estar molt consternada. Vam passar una nit blanca, ningú no va dormir”.