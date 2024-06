Cuba se suma a la demanda contra Israel a la CIJ per descomptat genocidi a Gaza

per Gabriel Izcovich

El Ministeri de Relacions Exteriors de Cuba ha anunciat que se suma a la denúncia de Sud-àfrica davant la Cort Internacional de Justícia (CIJ) presentada contra Israel per un presumpte delicte de genocidi a la Franja de Gaza.

"En correspondència amb el ferm i sostingut compromís de donar suport i contribuir en tot allò possible als esforços internacionals legítims per posar fi al genocidi que es comet contra el poble palestí, el govern de la República de Cuba ha decidit intervenir en el procediment contenciós iniciat per la República de Sud-àfrica contra l'Estat d'Israel davant de la Cort Internacional de Justícia", ha indicat el Ministeri en un comunicat oficial.

L'Havana considera així que Israel "ha violat flagrantment" la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi amb les seves accions a la Franja de Gaza.

La demanda "té com a objectiu principal aturar les atrocitats contra el poble palestí com a resultat de l'ús desproporcionat i indiscriminat de la força per part d'Israel".

"Israel, amb total impunitat, protegit per la complicitat del govern dels Estats Units, ignora les seves obligacions com a Potència Ocupant en virtut del Quart Conveni de Ginebra", ha afegit.

Per a Cuba, el genocidi, l'apartheid, el desplaçament forçat i els càstigs col·lectius "no poden tenir cabuda al món actual, ni poden ser tolerats per la comunitat internacional". "Ha de prevaldre la justícia i el respecte a la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional", ha defensat.

La denúncia va ser formulada per Sud-àfrica a finals de desembre del 2023. Des d'aleshores, s'han sumat a la demanda Nicaragua, Colòmbia, Líbia i Mèxic. Espanya va anunciar el 6 de juny passat que també se sumaria.

Les relacions entre Cuba i Israel

Històricament, les relacions entre Cuba i Israel han estat complexes i marcades per alts i baixos significatius, influenciats pels canvis geopolítics globals i les polítiques internes dels dos països. Al principi, després de la Revolució Cubana de 1959, Cuba va mantenir relacions cordials amb Israel, reconeixent-ho oficialment com a Estat el 1949. Tots dos països van establir ambaixades i van cooperar en àrees com l'agricultura i la salut.

Tot i això, a la dècada de 1960, les relacions entre Cuba i Israel van començar a deteriorar-se a causa de l'alineació progressiva de Cuba amb el bloc soviètic i la creixent hostilitat cap a Israel per part d'alguns països àrabs. El 1973, després de la Guerra del Yom Kipur, Cuba va trencar relacions diplomàtiques amb Israel i des de llavors han mantingut una situació de no relació oficial.

Durant dècades, Cuba ha donat suport activament a la causa palestina i ha condemnat les polítiques d'Israel cap als territoris palestins ocupats. Aquest posicionament ha influït en les relacions bilaterals i ha estat un punt de fricció a la política exterior cubana, especialment durant la Guerra Freda i més enllà.

Tot i la manca de relacions diplomàtiques formals, s'han reportat contactes no oficials i certa cooperació limitada en àrees com la migració i l'ajuda humanitària en moments de crisi, encara que aquestes interaccions han estat escasses i generalment discretes. Actualment, les relacions entre Cuba i Israel continuen sent distants i no mostren signes immediats de millora, mantenint una situació de distanciament que reflecteix les complexitats geopolítiques i les ideologies divergents dels dos països.