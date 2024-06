Damm supera els 2.000 milions d'euros a la facturació del 2023

Damm va obtenir un benefici net de 130 milions d'euros l'any passat, un 28,2% més que l'exercici anterior, i va facturar 2.061 milions d'euros, fet que suposa un creixement del 10%.

La Junta General d'Accionistes 2024 d'aquest dilluns, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, ha aprovat els resultats i el repartiment de dividend del 2023, informa la companyia en un comunicat.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) va ser de 300 milions (+24,6%) i la companyia va arribar dos anys abans del previst el seu objectiu de facturació del pla estratègic 2022-2025.

També ha constatat que el 2023 va estar marcat per l'increment de costos i que les principals apostes van ser el suport a l'hostaleria, la internacionalització i la transició a l'autoconsum energètic.

Damm ha subratllat que, malgrat la pujada de preus d'energia, materials i matèries primeres, ha crescut per la sòlida demanda dels seus productes als mercats i canals, i també ha destacat un bon avenç de la seva activitat i un esforç de control de costos.

Es van consolidar els nivells de vendes dels seus negocis de begudes (cervesa, aigua, refrescos, lactis) i l'any es va tancar amb un volum comercialitzat de 20,8 milions d'hectolitres, amb la qual cosa ha pogut augmentar la plantilla fins a 5.765 persones, destaca.

Expansió internacional

Hi ha una plantilla de més de 500 persones dedicades exclusivament a les activitats internacionals, i dues fàbriques fora d'Espanya: la de Santárem (Portugal) i la de Bedford (Regne Unit).

Damm constata una evolució positiva del seu negoci internacional: les marques Damm són a més de 130 països i s'exporta amb marca pròpia a 94 (els principals mercats internacionals són el Regne Unit, els Estats Units, el Canadà, Portugal i la Xina).

Inversió a IA, Medi Ambient i Social

El 2023 va adquirir el 60% de la companyia Nennisiwok, especialitzada en intel·ligència artificial (IA), per accelerar projectes interns que aplicaran eines d'IA en la producció i comercialització de cerveses, a més d'altres projectes que millorin l'eficiència.

Va continuar ampliant el seu autoconsum energètic, duplicant la superfície del seu parc fotovoltaic, fins a 59.000 m2, per a això ha invertit més de 3,5 milions d'euros i és "la cervesera amb la major extensió de plaques a la península ibèrica".

I la Fundació Damm va continuar donant suport a l'esport base per fomentar la salut i els valors, per la qual cosa avança en la construcció de la seva ciutat esportiva a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, que preveu inaugurar aquest any: són 30.000m2 dissenyats per aconseguir unes instal·lacions nearly zero energy building (NZEB) i energèticament autosuficients.

Perspectives

El president executiu de Damm, Demetrio Carceller Arce, preveu un 2024 de creixement per a la companyia, per la fortalesa de la demanda interna dels seus productes, el desenvolupament internacional de la distribució i les perspectives positives del turisme.

Ha destacat que la solidesa del grup és punt de partida per continuar creixent i ha afegit que s'han esforçat a impulsar les diferents marques i la seva vinculació i compromís amb els diferents territoris.

La Junta ha aprovat la nova composició del Consell d'Administració: ha passat de 7 a 5 membres amb la sortida de Raimundo Baroja i Ramón Armadás.