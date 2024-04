Dani Mateo dona suport al comentari racista del Mono Burgos

L'humorista Dani Mateo ha sortit en defensa del Mono Burgos pel comentari racista que va llançar contra Lamine Yamal durant el partit de quarts de final entre el Barça i el PSG. "Alerta que si no li va bé s'acabi en un semàfor", va dir l'exporter de l'Athletico de Madrid i del Mallorca mentre es veia la imatge de Lamine en pantalla.

Tot i això, sembla que aquest comentari que ha ofès gairebé tot el país és acceptable per al presentador de Zapeando, Dani Mateo. "Ho sento, però tot i ser barcelonista i fan de Lamine Yamal he de donar tot el meu suport al Mono Burgos", ha començat dient en una publicació a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-.

"Crec que, en aquest cas, es veu bé clares quines poden ser les terribles conseqüències de l'excés de correcció, ja no política, sinó moral. Si algú veu racisme, classisme o qualsevol altre isme a l'acudit, és que VOL veure-ho i AQUEST, crec jo, és el veritable problema. Una abraçada, Germán", ha sentenciat Mateo.

El Mono Burgos, que ha estat acomiadat de Movistar pel comentari, es va disculpar per les seves paraules: "Faig aquest comunicat reiterant les meves disculpes per les meves paraules al programa d'ahir. No va ser la meva intenció fer mal de cap mena a Lamine Yamal, a la gent del Barcelona, els jugadors, la UEFA, ni la plataforma Movistar Plus+ on treballo. En fer el meu comentari vaig triar fer un acudit sobre la qualitat i afalagar les virtuts, en cap cas va ser sobre cap ètnia ni classe social" , va afirmar l'exporter.

"Després d'estar tants anys dins del futbol, m'emociona veure els jugadors joves del planter. Admiro sobretot la quantitat de nous talents que està traient el Barça perquè crec que aquesta qualitat al final sempre triomfa. Sóc entrenador pro pedrera i a tots els equips en què he estat m'he preocupat per portar joves a entrenar amb el primer equip. Demano perdó a tothom que s'hagi sentit ofès pel meu comentari. La meva intenció no era injuriar Lamine Yamal, tot el contrari", ha afegit.