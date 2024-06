La data per a la qual Yolanda Díaz vol tenir llesta la reducció de jornada

per Redacció CatalunyaPress

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha reiterat aquest dimarts la intenció de tenir llest un acord amb els agents socials per a la reducció de la jornada laboral "per abans de l'estiu", sense minva salarial.

En declaracions a la premsa en arribar a un esmorzar informatiu del secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, organitzat per Nueva Economía Fórum, la vicepresidenta segona ha recordat que fa mesos que treballa en la reducció de la jornada laboral i que la negociació adquirirà ara "velocitat de creuer", amb reunions setmanals liderades pel Ministeri de Treball.

"Els agents socials van instar una negociació bilateral pròpia, que van acabar divendres passat de manera inconclusa, i des d'ahir mateix fins a l'estiu, ens reunirem cada setmana per abordar, després de 40 anys de congelació de jornada laboral, la reducció de la jornada al nostre país", ha subratllat.

En efecte, Treball es va reunir ahir amb CCOO, UGT, CEOE i Cepime per analitzar l'estat de les negociacions bilaterals, que s'han donat per liquidades per la manca d'avenços significatius. Ara serà la taula de diàleg social tripartida, ja amb el Govern, la que prengui les regnes d'aquesta negociació, posant un text a sobre de la taula.

"La gent vol treballar menys per viure millor, mantenint els salaris. Aquesta és la clau de la reforma que propiciarem, mantenint el salari, perquè d'aquesta manera, igual que fem amb el salari mínim, elevarem tots els salaris" , ha ressaltat la ministra Díaz.

La vicepresidenta segona ha afirmat que no es tracta només de reduir la durada màxima de la jornada laboral, sinó també abordar en aquesta negociació les hores extraordinàries i altres factors vinculats al temps.

"Potser és la notícia més positiva que donarem des del Govern d'Espanya. La legislatura passada va ser la del salari mínim, la de la reforma laboral. I aquesta serà la legislatura del temps. Per tant, des de ja mateix ens posem a velocitat de creuer per a abans de l'estiu concloure un dels temes pendents. Fa 40 anys, malgrat l'augment de la productivitat, que no es redueix la jornada laboral al nostre país”, ha insistit Díaz.