El debat del BWAW al SIL 2024: ''No hi ha marxa enrere amb la igualtat''

Dins del SIL 2024, el BWAW ha organitzat una xerrada titulada “Igualtat de gènere com a dret fonamental” en què han participat Lluïsa Serrallach de Harvard Deusto; Almudena Batista del bufet Cuatrecasas; Mª Luz Cobos del grup Transaher; Ismael Durán Trivière Partners i Myriam Otero d'Apetamcor.

Durant la taula s'han fet preguntes a cada ponent. A Almudena Batista li van preguntar: "Com assessorar empreses per implantar plans d'igualtat eficients?"

Batista ha explicat que l‟assessorament canvia depenent de les circumstàncies de l‟empresa. Legalment les empreses han de complir diversos factors: tenir un registre retributiu anual; una auditoria salarial; un pla d‟igualtat que inclou, igualtat d‟oportunitats, eines per incentivar la contractació de dones; pla contra/prevenció de l'assetjament; formació; conciliació familiar i desconnexió digital real.

Les empreses que no compleixen la normativa s'enfronten a possibles sancions econòmiques i l'impacte en la reputació empresarial, que no puguin modificar el model de contractació o que no poden accedir a contractar personal públic.

Seguidament, Myriam Otero ha respost a la pregunta de: "Quines mesures concretes han aplicat al sector del transport?"

Otero ha detallat que ella va fundar la seva empresa fa 36 anys, i que el món del transport de mercaderies és molt masculí, cosa que va reparar quan va començar a treballar.

Segons un estudi a què ella es va referir, darrere de cada petita empresa hi havia mínim una dona gestionant-la o en administració, però el problema és que no tenen visibilitat.

Actualment, un 2% de les dones són professionals de la conducció, cosa que significa que són conductores que fan llargues distàncies en camió i que han de passar alguns dies fora de casa. Aquestes dades estan extretes d'un estudi de la Universitat de Santiago de Compostela.

Otero, també ha explicat que hi ha tres hàndicaps en aquesta professió ia Espanya:

⦁ Actualment, no hi ha a Espanya estacionaments segurs vigilats.

⦁ No hi ha espais de sanejament (dutxes i banys) condicionades i separades per a dones.

⦁ Dificultat amb la conciliació familiar, ja que poden passar uns quants dies sense ser a casa.

La incorporació de la dona és molt important per al sector logístic i de transport per poder avançar cap a una igualtat real i ser representades al sector.



Per la seva banda, Mª Luz Cobos va respondre: "Quins desafiaments ens pot sumar en aquest escenari per a les dones?"

Per a la responsable del grup Transaher, el més important és seguir recolzant el talent, “ja que hi ha moltes dones competents i és un punt positiu per a les empreses, ja que reforcen l'equip masculí”. "Cal treure els estereotips i incentivar les dones que vulguin exercir la professió del transport de mercaderies", ha argumentat.

Cobos ha admès que no hi ha moltes dones que vulguin fer viatges de llarga distància, encara que sí que n'hi ha més als transports d'última milla on les dones se senten més còmodes o els resulta més fàcil de dur a terme. Això vol dir que cal tenir un pla de conciliació bo i eficaç, perquè tots, tant homes com dones, se'n puguin beneficiar.

"La logística és un món apassionant i veig que estem millorant en aquest sentit a afegir les dones, cada cop veiem més dones en llocs de direcció i administració perquè són capaços i competents per desenvolupar aquestes funcions", ha afegit Cobos.



Finalment, Ismael Durán ha respost a la pregunta de: "Quines iniciatives heu o veieu implementat a l'hora d'incorporar nous talents?".

Durán ha deixat clar que “la igualtat no és una moda, si algú creu que ho és i que desapareixerà, és una mentida. La igualtat no té punt de retorn, és un dret fonamental i universal de totes les dones”.

Una de les accions que cal fer és "eliminar els biaixos i els estereotips a la logística, que n'hi ha molts, i per això no s'avança com cal", afegeix Durán. "La idea de les quotes no va perquè hagis de tenir-ho, sinó perquè has de valorar tots els candidats per igual i triar els que siguin més competents en la seva funció", explicava, i puntualitzava que "les dones estan igual de capacitades que els homes".

Segons Durán, els canvis han de venir de direcció, ja que són els que tenen el poder i els recursos per crear el canvi. "Hi ha d'haver una educació de la societat per poder canviar la cultura i la visió que tenim de certes feines o àrees", concloïa.



A la pregunta de “Què hem fet per començar a canviar?”, tots han donat la seva opinió. Myriam Otero va respondre que "a la part de la conducció és difícil la conciliació, ja que passes molt de temps fora de casa", i ha suggerit que s'incentivi les dones que puguin començar a treballar com a transportistes.

"Demanem ajudes a les administracions per subvencionar treure el carnet de camió o plans d'ajuda a la conciliació. Motivant-les a treballar en el transport millorarem els números així que dones a la logística i així aconseguirem una igualtat real", explicava Otero.

També tenir programes i formació sobre la violència de gènere, jornades per incentivar... i a la seva empresa tenen cuines per millorar la conciliació.

Mª Luz Cobos, per la seva banda, ha afegit que “donar exemple és la millor eina per ensenyar a la gent, sobretot a dones que dubten si entrar al sector o no, també crear un ambient laborable bo i un clima acollidor perquè estiguis bé mentre treballes”.

La pregunta següent ha estat: "Quin ha de ser el rol de l'home en la igualtat de gènere?", i Ismael Durán ha respost que ha de tenir un rol important "per canviar les idees limitants de les dones". "Si la dona millora laboralment, no vol dir que agredeix o menysprea l'home, sinó que és una sinergia per a les empreses, és una cosa positiva per a homes i dones", ha argumentat. "Les quotes han de ser transitòries. A les lleis hi ha molta burocràcia i això no pot ser per arribar a un fi igualitari", ha conclòs.