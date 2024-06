Decepció màxima per al Barça: el Madrid s'emporta el definitiu 0-3 del Palau

El Reial Madrid s'ha endut el tercer i definitiu partit de semifinals al Palau Blaugrana davant el Barcelona, amb un ajustat marcador final de 92-95, assegurant el seu pas a la final de la Lliga Endesa i deixant els culers sense l'anhelada passada .

El partit va ser molt disputat des del principi. Però va acabar a favor del Reial Madrid, liderat per un inspirat Facundo Campazzo, que no només va mostrar la seva destresa en l'atac amb 21 punts, sinó que també va demostrar la seva vàlua en defensa, amb jugades clau que van incloure dues cistelles decisives.

Tot i la destacada actuació del Barça, amb Jabari Parker liderant l'ofensiva amb 27 punts, i l'aportació significativa de Willy Hernangómez i Tomas Satoransky, la falta de precisió i solidesa defensiva en els moments crucials els va passar factura, privant-los de l'anhelat pas a la final.

Per part del Reial Madrid, a més de l'actuació estel·lar de Campazzo, altres jugadors com Dzanan Musa, Walter Tavares, Vincent Poirier i Guerschon Yabusele també van brillar, sumant punts importants que van contribuir a l'èxit de l'equip.

Un dels moments clau del partit va ser l'expulsió de Vesely del Barça al minut 13, un fet que va influir significativament en el desenvolupament del matx i va permetre al Reial Madrid capitalitzar la situació a favor seu.

Tot i la reacció del Barça al tercer quart, on semblava que podien capgirar el marcador, el Reial Madrid va mantenir la calma i va remuntar a l'últim quart, amb jugades magistrals de Poirier i un triple crucial de Llull, segellant així la seva victòria amb un tap de Tavares i les jugades determinants de Campazzo en els darrers segons del partit. Amb aquesta victòria, el Reial Madrid avança a la final de la Lliga Endesa, mentre que el Barcelona tanca un any, el primer de Roger Grimau com a tècnic al primer equip, per oblidar.