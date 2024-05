Aquesta és la decisió final del Comitè d'Apel·lació al tancament parcial del Metropolità

El Comitè d'Apel·lació de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va estimar dijous les al·legacions de l'Atlètic de Madrid i va deixar sense efecte el tancament parcial de l'Estadi Cívitas Metropolità imposat pel Comitè de Competició pel crit racista al davanter de l'Athletic Club Nico Williams el 27 d'abril passat.

Estimar el recurs d'Apel·lació interposat pel Club Atlètic de Madrid contra la resolució del Comitè de Disciplina de data 30 d'abril de 2024, revocant l'acord impugnat i anul·lant la sanció pecuniària de 20.000 € i la cloenda parcial del recinte esportiu per dos partits ", va indicar Apel·lació en el seu dictamen.

L'organisme ha indicat que estava acreditada "l'adopció de diferents mesures preventives i reactives" per part del club blanc-i-vermell després de l'incident.

L'Atlètic va denunciar que Competició no va valorar les mesures preses en tots els seus partits com a local, entre elles "les reactives adoptades després de l'esdeveniment dels incidents".

"Segons aquest Comitè consta plenament acreditada tant l'adopció d'una bateria de mesures de caràcter preventiu i específicament relacionades amb la prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport com també l'adopció de mesures reactives que van ser adoptades amb caràcter immediat després de l'esdeveniment dels càntics.

En aquest sentit, la resolució subratlla "molt en particular, i per justificar la diligència" de l'equip matalasser, que aquest va col·laborar "activament en la identificació del responsable de l'incident".

"Precisament, aquesta col·laboració activa, la identificació del responsable i el fet que fos un incident aïllat, protagonitzat per un únic subjecte, segons ha resultat acreditat i no per un col·lectiu indeterminat, permet afirmar, que concorre la màxima diligència possible per part del club, de manera que l'atribució de responsabilitat només podria derivar d'una responsabilitat objectiva que no és la prevista normativament i no és admissible en l'àmbit sancionador", ha afegit.

Per això, Apel·lació ha considerat que l'Atlètic ha desplegat "tant des del punt de vista de la prevenció com de la reacció, mesures que acrediten un comportament de la màxima diligència possible, sense que es pugui apreciar l'existència d'altres mesures que poguessin haver estat adoptades per a evitar aquests fets (mesures preventives) o mitigar-ne la gravetat (mesures reactives)".

"En conseqüència, a la llum de les mesures preventives i reactives adoptades per l'organitzador, aquest Comitè conclou que el club va actuar amb la major de les diligències possibles, concorrent per tant el supòsit d'exoneració de responsabilitat previst a l'article 15 del Codi Disciplinari , estimant-se el recurs, revocant l'acord impugnat i anul·lant la sanció pecuniària de 20.000 euros i la cloenda parcial del recinte esportiu per dos partits", ha sentenciat.