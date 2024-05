La decisió sobre prorrogar la rebaixa d'IVA a aliments es prendrà ''l'últim dia''

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit aquest dimecres 29 de maig que el seu departament analitzarà fins a l'"últim dia" l'avenç de la inflació per decidir si prorroga la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics, que acaba el proper 30 de juny.

Davant d'un escenari inflacionista, el Govern va decidir aprovar als diferents decrets anticrisi un IVA reduït del 0% per a aliments de primera necessitat com la llet, el pa, els ous o la farina, i del 5% a les pastes i els olis.

Aquesta rebaixa fiscal es va estendre fins al juny mitjançant el decret que es va convalidar al gener, i el Govern encara no ha dit que pretén fer aquesta mesura. "Nosaltres treballarem fins a l'últim dia per veure com es comportarà el preu als mercats", ha dit la vicepresidenta als passadissos del Congrés dels Diputats, després de la sessió de control a Pedro Sánchez que s'ha celebrat aquest matí .

Montero ha comentat que si la perspectiva que hi ha al davant no acaba d'abaratir el preu de la compra, l'Executiu prendrà les mesures "corresponents" perquè segueixi sent una cistella de la compra "accessible per a tothom".

La ministra no ha detallat en què consisteixen aquestes mesures i ha insistit que encara “cal esperar” alguns dies fins a veure com s'ha comportat la inflació, inclòs el mes de juny.

Quins aliments entren en aquesta bonificació?

El 27 de desembre de 2022, a l'últim Consell de Ministres de l'any, es van anunciar diverses mesures per combatre la crisi.

Eren la rebaixa d'aliments de primera necessitat (pa, farina, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates, cereals), que passava del 4% al 0%, i per a olis i pasta baixa del 10% al 5%. Complementàriament, es donava llum verda a l'ajuda de 200 euros per a 4,2 milions de famílies amb unes rendes anuals d'un màxim de 27.000 euros.

Complementàriament, s'anunciava la concessió d'un xec de 300 euros per comprar aliments que es va fer arribar a famílies amb pocs recursos.