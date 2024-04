La declaració d'amor de Fernando Alonso a Aston Martin i a la Formula1

Fernando Alonso ha explicat els motius que l'han portat a renovar el contracte amb Aston Martin fins al 2026, cosa que va resultar "fàcil" una vegada va comprovar les ganes de seguir al Gran Circ i amb un projecte que va ser sempre la seva primera opció, tot i que va tenir altres converses.

"Va ser fàcil. Crec que no va canviar gaire des que vam parlar al febrer al llançament del cotxe. Necessitava algunes carreres o algunes setmanes, per pensar realment en mi mateix, si estava llest per comprometre'm més anys a la F1, perquè els calendaris són un poc més intensos ara, els cotxes també, el compromís", va dir en una intervenció poc després de la notícia de la renovació.

"El meu amor per la F1 i el meu amor per Aston Martin no van canviar", va afegir un Alonso que, això sí, va deixar clar que la "jubilació" no se la va plantejar de debò. "En realitat no. Crec que mai se'm va passar pel cap la jubilació. Tenia un 99% de confiança que continuaria competint l'any que ve, i per això retirar-me no era una opció", va afirmar un Alonso que complirà els 45 de verd.

"Aquest és el contracte més llarg que he signat a la meva carrera, així que és una cosa que em mantindrà vinculada amb Aston durant molts, molts anys per venir. A veure en quin paper, a veure quants anys més pilotaré. Però fins i tot després de conduir , utilitzaré més de 25 anys d'experiència a la F1 més 10 o 15 més fora de la F1, és a dir, gairebé 40 anys d'experiència. Estic molt motivat", va dir.

El doble campió del món va explicar que sí que va tenir converses amb algun altre equip, sense donar noms, però va insistir que seguir a Aston Martin va ser sempre la seva prioritat, sense arribar a res amb els altres. "Una vegada que vaig prendre la decisió, crec que va ser després d'Austràlia o una cosa així, em vaig asseure amb Aston, que com vaig dir al febrer era la meva primera prioritat, i tots dos volíem el mateix", va afirmar.

"Quan dues parts volen alguna cosa en un moment s'arriba a un acord, així que estic molt emocionat de continuar competint i seguir competint amb aquest equip, amb què em sento com a casa. També era un sentiment de lleialtat que volia expressar a mi equip. Vaig sentir que això és només el començament del viatge, no podia ser el final del viatge per a mi i per a Aston Martin", va afegir.

"Sí, també vaig parlar amb altres persones. Crec que és normal quan s'inicien negociacions, cal equilibrar una mica quin és el mercat, també cal escoltar tots els altres. És un procediment normal i crec que també és just escoltar totes les propostes i veure com es mou el mercat. Però al meu cap, Aston era el més lògic que podia fer", va explicar.