Les declaracions de Luis Rubiales sobre el petó a Hermoso: ''Un agressor no pregunta''

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales va defensar la seva innocència en l'acusació d'agressió sexual a la futbolista Jenni Hermoso, després de la consecució del Mundial passat, amb un petó que va insistir que va ser consentit i negant també el delicte de "coacció".

"Qui vegi les imatges, no puc entendre que algú pensi que això és una agressió sexual. La senyora Hermoso va dir que hi havia una relació d'amistat. Un agressor no pregunta, sexual no hi havia res. Ella em diu 'val'. Que cadascú opine", va dir aquest dimecres en una entrevista al programa 'L'Objectiu' a laSexta, gravada dimarts a Punta Cana.

Rubiales va assenyalar al canvi de versió de Hermoso després del petó a la boca que li va fer durant la cerimònia de medalles a la final de Sydney, l'estiu passat.

"Ella mateixa va sortir de manera immediata a dir que no hi havia res. La senyora Hermoso va canviar la seva versió per determinades pressions. L'endemà d'aterrar, vam tornar a parlar amb FIFA. Jo vaig parlar 10 segons amb Hermoso a l'avió, si això és coacció , qualsevol cosa és coacció", va afirmar un Rubiales que va tornar a Espanya aquest dimecres, esperat per la Guàrdia Civil en arribar a Barajas.

L'expresident de la RFEF va apuntar a més que la internacional espanyola va actuar de manera "manipuladora". "La seva manera de qualificar les meves paraules és manipuladora. Jo he verificat que ella dóna una opinió, que no hi ha res, i als dies en dóna una altra versió per escrit. Després hi ha una denúncia de la Fiscalia, sense una notificació", va dir.

"El que no ha tingut vida i s'ha quedat al carrer sóc jo. Les meves filles també ho tenen clar, que van escoltar Hermoso dir 'és un petó entre amics'", va apuntar, abans de negar també el delicte de "coacció" .

"Això és fals. Ningú podrà demostrar que ningú de la Federació va coaccionar. Si potser van intentar parlar per ajudar per sortir tots dos junts a dir el mateix", va afirmar.

"Per mi no hi ha delicte. Li vaig fer la pregunta i ella em va dir 'val', és la meva versió i la d'ella només acabar el partit. S'ha calat que hi ha una persecució brutal contra mi i que hi ha gent que per estar a prop meva l'està afectant", va afirmar.

D'altra banda, Rubiales va reconèixer, com al seu dia, que la seva actuació no va ser apropiada, però va defensar la seva mateixa efusivitat quan es va tractar de la selecció masculina.

"Vaig demanar perdó perquè en una entrega de medalles, a Vilda també l'intento fer un petó. Quan vam guanyar la Lliga de Nacions vaig fer petons a tots els jugadors, a Alba pel coll. La meva relació amb Hermoso és d'anys enrere, de futbolista a futbolista. No va ser apropiat i ho vaig reconèixer, havia d'haver estat més fred i institucional", va dir.

"També els dic a les meves filles i no les he agredit sexualment. El que és radical és dolent. El que està fent és que quan hi ha dues opinions, uns radicals donen la raó a una dona".

D'altra banda, Rubiales va parlar de les queixes de les jugadores cap a l'exseleccionador Jorge Vilda. "El que volien era que em carregués a Vilda, sense motiu, perquè no arribava el missatge, perquè n'estaven cansades. Les tres capitanes, Guijarro, Paredes i Putellas, em van demanar el cap de Vilda", va apuntar.

"Mai a la meva vida he pegat una mossegada"

Més enllà del tema del petó, també es va parlar de la gestió que va tenir de la Federació. Rubiales va afirmar que "mai" va pegar "una mossegada", que "mai" va treure diners de cap contracte estant al capdavant de la RFEF, malgrat la investigació en marxa per la qual va ser detingut aquest dimecres en arribar a Madrid des de República Dominicana .

"Han estat detingudes moltes persones en què confio. Si algú ha comès un error, dubto que ningú hagi comès una irregularitat", va dir.

Rubiales va negar les greus acusacions basades en investigacions de la Guàrdia Civil de corrupció en els negocis, administració deslleial, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

"Haurem d'aclarir els dubtes, no qüestionaré les forces d'ordre públic. No tenim el sumari. He patit 70 querelles, he estat en situacions molt complicades", va afirmar.

"Sóc aquí per dir que és mentida que jo hagi enganxat una mossegada amb pisos aquí, que és mentida que tingui un equip de beisbol, que és mentida que hagi fet un cop de pilota a Cap Verd, que és mentida que jo tingui terrenys per a la construcció d'hotels a Aràbia Saudita. Tot això s'ha dit. El que diu la jutgessa, el que ha investigat la UCO, no ho sé, no sé si té relació directa, espero que no, amb filtracions que han fet mitjans", ha afegit. Rubiales, posat en llibertat després de la primera trobada aquest dimecres amb la Guàrdia Civil a Barajas, va insistir en la "presumpció d'innocència" i va descriure durant moltes preguntes la "persecució" d'una societat mediatitzada.

"Tots els diners que tinc són producte de la meva feina. Ara estava intentant fer negocis aquí i en altres llocs. Vaig signar un contracte a Corea del Sud, però van rebre moltes pressions d'Espanya", va explicar.

"Des del banc on tenia el meu compte em van dir que no volien treballar amb mi. Vaig parlar amb el meu amic Nene i em va dir d'anar a la República Dominicana, un lloc per començar de zero, estar fora del focus. Al desembre m'arriba la comunicació del banc que me n'he d'anar. És evident que no volen que sigui a Espanya. M'havia de buscar la vida i aquí qualsevol persona pot començar", va afegir.

Rubiales, president de la RFEF entre el 2018 i el 2023, també va negar irregularitats en els contractes amb l'Estadi de la Cartoixa ni en l'adjudicació de la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita.

"Mai (vaig rebre pagaments). Es posa en un context que m'emporto alguna cosa. Corrent demolidor contra gent que no s'ha demostrat res. Quin problema cal dir a un empresari que aquí pot construir hotels", va afirmar.

"Va ser Kosmos (l'empresa de Gerdad Piqué, també investigat) qui va portar Aràbia Saudita. Quan hi ha una denúncia t'imputen. És fals que triéssim aquesta oferta havent-ne una altra millor. Hi ha denúncies, hi ha gent fustigant i caldrà aclarir les coses. Si és veritat que ens han gravat veuran que jo no m'he emportat cap mossegada de Piqué. Ni m'ha ofert res ni m'he emportat res", ha afegit.

L'expresident de la RFEF va insistir en el seu dret a buscar negocis per guanyar-se la vida. "M'estic movent, amb tots els contactes que pugui tenir, sóc una persona lliure i tinc dret a guanyar-me la vida, encara que m'ho han posat molt difícil", va apuntar.

Rubiales va destacar a més la seva gestió i els beneficis per al futbol espanyol durant el seu mandat, esperant que les "investigacions arribin fins al final". "El telèfon se l'ha endut la Guàrdia Civil, que vegin si hi ha alguna cosa, estic molt tranquil", va acabar.