Declaren culpable Trump de 34 càrrecs pel suborn a 'Stormy Daniels'

Els dotze membres del jurat del primer judici penal contra l'expresident dels Estats Units Donald Trump han declarat culpable el magnat de 34 càrrecs per presumpta falsificació de registres comercials dins d'una trama en què hauria intentat amagar el pagament de 130.000 dòlars a l'exactriu porno 'Stormy Daniels' per comprar el seu silenci.

El jurat, que ha demanat revisar diverses parts del testimoni i tornar a escoltar les instruccions del jutge, ha deliberat durant més de nou hores en dos dies per arribar a aquesta conclusió, segons ha recollit la cadena nord-americana NBC News.

El jutge Juan Merchan ha agraït al jurat el seu servei i ha fixat la lectura de la sentència per al proper 11 de juliol a les 10.00 del matí (hora local). "Han donat a aquest assumpte l'atenció que mereixia i vull agrair-s'ho", ha afegit.

Amb aquesta condemna, Trump es converteix en el primer president dels Estats Units a ser condemnat penalment en el marc d'un cas que l'exmandatari ha denunciat en nombroses ocasions com una "caça de bruixes" en contra instigada per l'actual Administració Biden.

El magnat ha afirmat només sortir de la sala que ha estat un judici "arreglat" i liderat per un jutge "corrupte". "El veritable veredicte serà el 5 de novembre per part del poble", ha assenyalat, en al·lusió a les eleccions presidencials. Trump també ha qualificat el procés de "vergonya" i ha insistit en la seva tesi que el cas ha estat instigat per l'Administració Biden "per ferir un oponent" de cara a les presidencials. "Som una nació en decadència", ha ressaltat.

L'antic mandatari nord-americà ha estat multat en nombroses ocasions durant el judici per saltar-se l'ordre de silenci que va imposar Merchan en contra a causa dels comentaris del magnat contra testimonis a les seves xarxes socials, especialment contra el seu antic advocat, Michael Cohen, que va efectuar el pagament a 'Daniels'.

La investigació va ser iniciada per l'oficina del fiscal del districte de Manhattan, Alvin Bragg, arran d'un suposat pla del magnat per enterrar als mitjans diversos escàndols sexuals durant la campanya per a les eleccions presidencials del 2016.

Segons els fiscals, el llavors advocat de Trump, Cohen, que també va ser vicepresident de l'Organització Trump, va gestionar el pagament a Cliffordfacilitant aquesta quantitat des de la seva butxaca i l'expresident li va reemborsar la quantitat encoberta en diverses despeses legals dins dels registres de la empresa.

El magnat va ser imputat pel cas de suborn el març del 2023. L'antic mandatari també s'enfronta a un cas federal en contra seu per intentar revocar el resultat de les eleccions del 2020, en què es va imposar l'actual president, Joe Biden.