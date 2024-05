Del Bosque, designat per supervisar la gestió de la RFEF

Vicente del Bosque, exentrenador i exfutbolista, supervisarà a partir d'ara la gestió de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Aquesta decisió sorgeix després que el Consell Superior de l'Esport del govern espanyol establís una comissió per controlar la presidència de la RFEF, liderada per Pedro Rocha, que ha estat expedientat pel Tribunal Administratiu de l'Esport (TAE) a causa d'un presumpte excés als seus funcions. Rocha també està sota investigació en el cas de la suposada corrupció relacionada amb el trasllat de la Supercopa a l'Aràbia Saudita.

Davant d'aquesta situació, el CSD ha optat per designar Vicente del Bosque per encapçalar aquesta comissió de supervisió, destacant el seu ampli reconeixement i respecte a l'àmbit futbolístic espanyol. No obstant això, aquesta decisió ha generat certa controvèrsia a nivell internacional, especialment a la FIFA i la UEFA, que qüestionen la intervenció del govern espanyol a la RFEF. S'espera que el CSE ofereixi explicacions i justificacions sobre la creació d'aquesta comissió de supervisió. En paral·lel, el govern espanyol podria prendre mesures addicionals, inclosa la suspensió de Pedro Rocha a causa de les irregularitats que ho involucren.

És important assenyalar que Pedro Rocha recentment va assumir la presidència de la RFEF, després de no presentar-se altres candidats a les eleccions. Tot i això, ha anunciat la convocatòria de nous comicis per al proper mes de setembre, cosa que afegeix un element d'incertesa en el panorama de la federació espanyola de futbol.

Del Bosque, una figura cabdal del futbol espanyol

Vicente del Bosque és reconegut per la seva reeixida trajectòria tant com a jugador com a entrenador. Nascut el 1950 a Salamanca, va tenir una destacada carrera com a futbolista, principalment al Reial Madrid, on va ser un pilar fonamental al centre del camp durant els anys 70 i 80.

Posteriorment, com a entrenador, Del Bosque va aconseguir el cim de l'èxit al capdavant del Reial Madrid, aconseguint importants títols tant a nivell nacional com internacional, incloent dues Lligues de Campions de la UEFA i múltiples campionats de lliga. No obstant, el seu èxit més gran com a tècnic va arribar al capdavant de la selecció espanyola, amb la qual va conquistar la Copa del Món 2010 i l'Eurocopa 2012.