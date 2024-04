Demanen evitar una 'escalada de tensió' a l'Orient Mitjà després de l'atac israelià a l'Iran

Països del Pròxim Orient han fet aquest divendres una nova crida a la contenció a Israel i l'Iran i han advertit del risc d'una expansió del conflicte a la regió, hores després que les autoritats israelianes hagin executat un atac amb drones contra la ciutat iraniana de Isfahan (centre) després dels atacs executats per l'Iran contra territori israelià en resposta al bombardeig contra el seu Consolat a la capital de Síria, Damasc.

El Ministeri d'Exteriors egipci ha afirmat en un comunicat al seu compte a la xarxa social X que "renova la seva profunda preocupació per l'escalada mútua entre l'Iran i Israel" després dels atacs israelians, que han estat interceptats per les forces iranianes, segons Teheran, i que han estat acompanyats per un bombardeig contra sistemes de defensa aèria sirians al sud de Síria.

"Egipte demana a les dues parts que exerceixin el màxim nivell de contenció i que compleixin totalment les normes del Dret Internacional i la Carta de Nacions Unides i adverteix de les conseqüències de l'expansió del conflicte i la inestabilitat a la regió i els seus perillosos efectes per a la seguretat dels seus pobles", ha assenyalat, alhora que ha assegurat que "intensificarà els seus contactes amb totes les parts" per "intentar contenir les tensions".

En aquesta línia s'ha expressat el ministre d'Exteriors jordà, Ayman Safadi, que ha advertit contra el "perill d'una escalada regional". "Condemnem totes les accions que amenacen d'arrossegar la regió a una guerra. Les respostes entre Israel i l'Iran s'han d'acabar", ha afirmat a X. "La guerra inhumana a Gaza ha d'acabar ara. El focus del món ha de continuar sent posar l'agressió catastròfic contra Gaza", ha afegit.

A més, el Ministeri d'Exteriors de Turquia ha afirmat en un comunicat que "cada vegada és més evident que les tensions causades inicialment per l'atac il·legal d'Israel contra l'Ambaixada iraniana a Damasc suposen un risc de conflicte permanent". "Seguim de prop els esdeveniments. Demanem a totes les parts que evitin passos que puguin portar a un conflicte més ampli. La prioritat de la comunitat internacional ha de ser aturar la massacre a Gaza i garantir una pau duradora a la regió a través de l'establiment de un Estat palestí", ha argumentat.

Per part seva, la cartera diplomàtica d'Emirats Àrabs Unides (EAU) ha mostrat la seva "profunda preocupació" per les "tensions regionals" i ha demanat "evitar qualsevol pas que exacerbin l'escalada de les tensions" que provoqui "repercussions greus" i que El Pròxim Orient "es vegi arrossegat a nous nivells d'estabilitat".

D'aquesta manera, ha sol·licitat "solucions substancials a les disputes i les crisis a la regió destinades a rebaixar les tensions", així com una resolució dels conflictes "a través del diàleg i canals diplomàtics". EAU ha demanat a més a més "respectar l'Estat de Dret i la Carta de l'ONU", alhora que ha reclamat al Consell de Seguretat que "compleixi les seves responsabilitats a l'hora de millorar la pau i la seguretat internacional resolent assumptes de llarga data i conflictes a la regió que amenacen la seguretat i l'estabilitat global".

A les reaccions s'hi ha sumat el Ministeri d'Exteriors d'Oman, que ha condemnat l'atac israelià contra Isfahan i els "repetits atacs militars" per part d'Israel a la regió, alhora que ha assegurat que està analitzant les "contínues tensions" a Pròxim Orient.

D'aquesta manera, ha demanat a la comunitat internacional que "abordi les causes subjacents de les tensions i el conflicte a través del diàleg, la diplomàcia i una solució política" i que "se centri en els esforços per a un alto el foc a Gaza" . Per acabar, ha recalcat que "una solució justa i duradora a la qüestió palestina permetrà restaurar la seguretat, l'estabilitat i una pau exhaustiva per a la regió".

Les reaccions arriben després d'un atac amb drons executat per Israel contra els voltants d'Isfahan, en ple repunt de les tensions i menys d'una setmana després dels atacs iranians en resposta al bombardeig contra el seu Consolat a Damasc, que es va saldar amb la mort de set membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana i sis ciutadans sirians més.

Iran ha defensat els seus atacs contra Israel davant les crítiques internacionals i ha argumentat que són part d'una resposta legítima i del seu dret a l'"autodefensa" després del bombardeig esmentat, alhora que ha llançat reiterades advertències sobre la possibilitat d'una resposta encara més dura en cas que Israel dugui a terme un nou atac.

La comunitat internacional ha expressat durant els últims dies una preocupació creixent per l'augment de les tensions i la possibilitat d'una expansió del conflicte al Pròxim Orient a través d'un enfrontament directe entre l'Iran i Israel, per la qual cosa ha cridat les parts a la calma.