Dembélé mobilitza els francesos davant l'extrema dreta: ''Ha sonat l'alarma''

Durant una concentració amb la selecció francesa a Alemanya per a l'Eurocopa 2024, Ousmane Dembélé ha fet unes declaracions que han ressonat fortament a l'àmbit polític i social de França. El futbolista, conegut per la seva habilitat al terreny de joc, no va dubtar a abordar un tema candent fora de les pistes: els recents resultats de les eleccions europees al seu país i la creixent influència de l'extrema dreta.

"Prendre una posició? No és que no vulgui, però crec que la situació a França... ha sonat l'alarma. Hem de mobilitzar-nos i tots anar a votar," va afirmar Dembélé, reflectint la seva preocupació per la situació política actual a França. Les seves paraules arriben en un moment crucial just abans de les eleccions legislatives anticipades convocades pel president Emmanuel Macron per enfrontar l'ascens d'Agrupació Nacional i altres forces euroescèptiques.

La referència de Dembélé a "sonar l'alarma" evoca les paraules de Zinedine Zidane el 2002, quan va expressar la seva ferma oposició a les idees del Front Nacional i va trucar a l'acció ciutadana per evitar el seu ascens a la política francesa. En aquella ocasió, Zidane va advertir sobre les conseqüències de votar per un partit els valors del qual no coincideixen amb els fonaments de França.

"L'únic que vull dir és que la gent ha de votar. És molt important. I, sobretot, cal pensar. Cal pensar en les conseqüències que pot tenir votar a un partit que no correspon gens amb els valors de França ,” va declarar Zidane.

Dembélé, igual que Zidane, fa una crida clara a la mobilització i al vot conscient en un moment crític per a la democràcia francesa. Les eleccions europees del 9 de juny passat van marcar un punt d'inflexió, amb Agrupación Nacional obtenint un significatiu suport popular. Aquest resultat ha generat un intens debat sobre el futur polític del país i la necessitat urgent d'unir forces contra l'avenç de l'extrema dreta.