Denuncien una agressió a Iker Bravo, jugador català del juvenil del Real Madrid

Iker Bravo, davanter de Sant Cugat del Vallès del juvenil A del Reial Madrid, va ser agredit diumenge passat 18 de febrer.

Els fets, segons denuncien diversos mitjans, haurien passat després del partit que el seu equip va jugar i va guanyar a Majadahonda (2-4). Segons va publicar Relevo , quan anava camí de l'autobús de l'equip, el jove atacant va rebre un cop de cap.

El partit ja havia estat complicat en aquesta localitat de la Comunitat de Madrid per al futbolista català. Durant la trobada, havia rebut improperis de l'afició local.

Tot i la desagradable notícia, segons apunta As , el jove no tindria intenció de portar les accions al terreny judicial. Aquest diari apunta que el davanter sancugatenc prefereix continuar centrat en el futbol. Així, opta per no fer més atenció de la necessària a fets d'aquesta naturalesa.

El Madrid tampoc no ha fet cap comunicació sobre això.

Bravo, format al planter del Barça, va signar pel Bayer Leverkusen alemany, i la campanya passada va arribar a debutar a Bundesliga. Tot i això, el conjunt de l'aspirina va optar per cedir-lo al juvenil del conjunt blanc perquè tingui més minuts.