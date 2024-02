Descobreix quants ous pots menjar a la setmana segons la salut cardiovascular

per Helena Celma

Els ous, petites meravelles de la natura, no només són una font d'aliment deliciosa, sinó també un element essencial a la cuina de tot el món.

Des d'esmorzars reconfortants fins a elaborades receptes gurmet, els ous han demostrat ser un dels ingredients més versàtils i nutritius disponibles.

Els ous són una font excepcional de proteïnes d´alta qualitat, així com de vitamines i minerals essencials. Són especialment rics en turó, un nutrient vital per a la salut del cervell i el sistema nerviós.

Tot i la seva reputació passada pel seu contingut de colesterol, els estudis més recents suggereixen que el consum moderat d'ous no està associat amb un risc més gran de malalties cardíaques en la majoria de les persones.

Un element imprescindible a la nostra cuina

Des d'ous remenats i truites fins a ous escalfats i fregits, les possibilitats culinàries amb ous són infinites. Són l'ingredient principal en una àmplia varietat de plats, des de simples truites fins a elegants soufflés.

Els ous també són fonamentals a la rebosteria, on aporten humitat, estructura i textura a productes com pastissos, galetes i cremes.

Si t'has preguntat quants ous és recomanable consumir diàriament, aquí tens algunes pautes: per a persones sanes, és a dir, aquelles que no enfronten problemes de salut, consumir fins a 7 ous a la setmana no sembla afectar negativament la salut cardiovascular, segons Clínica Mayo.

Tot i això, per a aquells que tenen problemes cardíacs, malalties cardiovasculars, nivells elevats de colesterol o diabetis, s'aconsella limitar la ingesta a només 3 o 4 ous sencers per setmana.

Això és perquè el rovell conté greixos saturats que podrien augmentar el risc de complicacions de salut en aquestes condicions.

Per part seva, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) no indica una quantitat específica d'ous específica a la setmana.

En canvi, l'OMS destaca la importància de mantenir una dieta variada i equilibrada, evitant l'excés de qualsevol aliment en particular. Això subratlla la necessitat duna alimentació que inclogui una àmplia gamma de nutrients per promoure la salut i el benestar general.