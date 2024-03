Descobreixen un nou risc associat al consum d'oli reutilitzat

Un nou estudi va trobar nivells més alts de neurodegeneració en rates que van consumir olis de cuina fregits reutilitzats i en les seves cries en comparació amb rates amb una dieta normal, segons presentarà Sugasini Dhavamani, col·laboradora de recerca de la Universitat d'Illinois a Chicago (Estats Units) , a Discover BMB, la reunió anual de la Societat Nord-americana de Bioquímica i Biologia Molecular, que es durà a terme del 23 al 26 de març a Sant Antoni.

"Freir a altes temperatures s'ha relacionat amb diversos trastorns metabòlics, però no s'han fet investigacions a llarg termini sobre la influència del consum d'oli fregit i els seus efectes perjudicials per a la salut", comenta Kathiresan Shanmugam, professora associada de la Universitat Central de Tamil Nadu a Thiruvarur (Índia) i directora de l'equip de recerca--. Fins on sabem, som els primers a informar que la suplementació a llarg termini amb oli fregit augmenta la neurodegeneració a la descendència de primera generació”.

Reutilitzar el mateix oli per fregir, una pràctica comuna tant a llars com a restaurants, elimina molts dels antioxidants naturals i beneficis per a la salut de l'oli.

L'oli que es reutilitza també pot contenir components nocius com acrilamida, greixos trans, peròxids i compostos polars. Per explorar els efectes a llarg termini de l'oli per fregir reutilitzat, els investigadors van dividir rates femelles en cinc grups, cadascun dels quals va rebre menjar estàndard sol o menjar estàndard amb 0,1 ml per dia d'oli de sèsam sense escalfar, oli de gira-sol sense escalfar i oli de sèsam reescalfat o oli de gira-sol reescalfat durant 30 dies. Els olis reescalfats van simular oli per fregir reutilitzat.

En comparació amb els altres grups, les rates que van consumir oli de sèsam o de gira-sol reescalfat van mostrar més estrès oxidatiu i inflamació al fetge.

Aquestes rates també van mostrar danys significatius al còlon que van provocar canvis en les endotoxines i lipopolisacàrids (toxines alliberades per certs bacteris).

Com a resultat, el metabolisme dels lípids hepàtics es va alterar significativament i es va reduir el transport de l'important àcid gras omega-3 DHA del cervell.

Això, al seu torn, va resultar en neurodegeneració, que es va observar a la histologia cerebral de les rates que van consumir l'oli reescalfat, així com a la de les seves cries.

Estudis addicionals en què es va utilitzar glutamat monosòdic per induir neurotoxicitat a la descendència van mostrar que la descendència que va consumir els olis reescalfats tenia més probabilitats de mostrar dany neuronal que el grup de control que no va rebre oli o els que van rebre oli sense escalfar.

Tot i que calen més estudis, els investigadors diuen que la suplementació amb àcids grassos omega-3 i nutracèutics com la curcumina i l'orizanol podria ser útil per reduir la inflamació del fetge i la neurodegeneració.

Van afegir que es necessiten estudis clínics en humans per avaluar els efectes adversos del consum d'aliments fregits, especialment aquells elaborats amb oli que es fa servir repetidament.

Com a pas següent, als investigadors els agradaria estudiar els efectes de l'oli per fregir en malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i el Parkinson, així com en l'ansietat, la depressió i la neuroinflamació.

També els agradaria explorar més a fons la relació entre la microbiota intestinal i el cervell per identificar noves formes potencials de prevenir o tractar la neurodegeneració i la neuroinflamació.