S'han descobert microplàstics als penis per primera vegada, cosa que planteja dubtes sobre el seu possible paper en la disfunció erèctil.

La revelació es produeix després que recentment es detectessin contaminants als testicles i al semen. La fertilitat masculina ha disminuït en les darreres dècades i és imperatiu fer més investigacions sobre els possibles danys dels microplàstics a la reproducció, diuen els experts.

Els investigadors van dir que el penis podria ser particularment vulnerable a la contaminació amb microplàstics a causa de l'alt flux sanguini durant les ereccions. Les persones ingereixen microplàstics en menjar, Nadóre i respirar, i s'han detectat petites partícules a la sang.

L'estudi va avaluar teixit extret de cinc homes que es van sotmetre a una cirurgia relacionada amb la disfunció erèctil. Es van trobar microplàstics en quatre casos, sent el PET i el polipropilè els més freqüents. Tots dos es fan servir en envasos d'aliments i begudes i altres articles quotidians.

Sembla que hi ha una contaminació generalitzada del cos de les persones amb microplàstics, i els científics els troben onsevulla que mirin. Encara no se sap l'impacte sobre la salut, però al laboratori s'ha demostrat que els microplàstics causen danys a les cèl·lules humanes.

Les partícules poden causar inflamació als teixits, com ho fan les partícules contaminants de l'aire, i els químics als plàstics també podrien causar danys. Els metges van trobar un risc substancialment més gran de mort per accident cerebrovascular i atac cardíac en persones les artèries de les quals estaven contaminades amb microplàstics.

Cada any s'aboquen al medi ambient milions de tones de residus plàstics i molts es descomponen en microplàstics. Aquests han contaminat tot el planeta, des del cim de la muntanya Everest fins als oceans més profunds.

El Dr. Ranjith Ramasamy, que va dirigir la nova investigació mentre era a la Universitat de Miami als Estats Units, va dir: “El penis és un òrgan vascular i esponjós, per la qual cosa definitivament és vulnerable. Sabem que la disfunció erèctil és multifactorial. Necessita bones hormones, nervis, subministrament de sang i bon teixit muscular llis perquè es produeixi una erecció. Vam descobrir que hi havia microplàstics al múscul llis del penis. Tot el que sabem és que se suposa que no han de ser-hi i sospitem que podrien provocar una disfunció del múscul llis”.

Ramasamy va dir que cal urgentment més investigació per determinar el paper potencial dels microplàstics en la disfunció erèctil i la infertilitat masculina. Els recomptes d'espermatozous en els homes han estat disminuint durant dècades i el 40% dels recomptes baixos segueixen sense explicació, encara que molts estudis han implicat la contaminació química.

Estudis recents en ratolins han informat que els microplàstics van reduir el recompte d'espermatozoides i van provocar anomalies i alteracions hormonals.

Ramasamy va dir: "Hem passat de si tenim microplàstics en nosaltres a si hi ha un nivell de microplàstics més enllà del qual les coses es tornen patològiques".

La nova investigació, publicada a IJIR: Your Sexual Medicine Journal, va analitzar mostres de teixit preses de cinc homes que estaven sent sotmesos a una cirurgia per a una pròtesi de penis inflable, que és una opció de tractament per a homes amb disfunció erèctil greu. Els microplàstics detectats van variar en mida des de 0,5 mm fins a 0,002 mm.

Els investigadors van dir que la proliferació generalitzada de microplàstics era alarmant i que era imperatiu comprendre les possibles implicacions per a la salut humana.

Ramasamy va dir: “Com a societat, hem de ser conscients que Nadóre aigua d'ampolles de plàstic, rebre menjar per emportar en recipients de plàstic i, pitjor encara, cuinar aliments al microones en recipients de plàstic, estan contribuint a tenir al nostre cos coses que no haurien de ser-hi. I el penis és l'únic òrgan al qual tothom hi prestarà atenció”.