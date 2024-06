Descobreixen que el centre de la Terra s'està frenant des del 2010: Què pot passar?

Un nou estudi publicat a la revista Nature demostra que el nucli intern de la Terra registra des de fa uns anys una desacceleració en relació amb la superfície del planeta.

El moviment del nucli intern ha estat debatut per la comunitat científica durant dues dècades i algunes investigacions indiquen que el nucli intern gira més ràpid que la superfície del planeta. El nou estudi proporciona "evidència inequívoca que el nucli intern va començar a disminuir la velocitat al voltant de 2010, movent-se més lentament que la superfície de la Terra".

"Quan vaig veure per primera vegada els sismogrames que insinuaven aquest canvi, em vaig quedar perplex", va dir en un comunicat John Vidale, professor degà de Ciències de la Terra a la USC (Universitat del Sud de Califòrnia), autor principal de l'estudi. Però quan vam trobar dues dotzenes d'observacions més que indicaven el mateix patró, el resultat va ser ineludible, més convincent".

Es considera que el nucli intern està invertint i retrocedint en relació amb la superfície del planeta pel fet que es mou lleugerament més lent en lloc de més ràpid que el mantell de la Terra per primera vegada en aproximadament 40 anys. Pel que fa a la velocitat en dècades anteriors, el nucli intern s'està desaccelerant.

Una esfera sòlida de ferro i níquel

El nucli intern és una esfera sòlida de ferro i níquel envoltada pel nucli extern de ferro i níquel líquid. Aproximadament de la mida de la lluna, el nucli intern és a més de 4.600 quilòmetres sota els nostres peus i presenta un desafiament per als investigadors: no es pot visitar ni veure. Els científics han de fer servir les ones sísmiques dels terratrèmols per crear representacions del moviment del nucli intern.

Vidale i Wei Wang de l'Acadèmia Xina de Ciències van utilitzar formes d'ona i terratrèmols repetits en contrast amb altres investigacions. Els terratrèmols repetits són esdeveniments sísmics que ocorren al mateix lloc per produir sismogrames idèntics.

En aquest estudi, els investigadors van recopilar i analitzar dades sísmiques registrades al voltant de les Illes Sandwich del Sud a partir de 121 terratrèmols repetits que van passar entre 1991 i 2023. També van utilitzar dades de proves nuclears soviètiques bessones entre 1971 i 1974, així com proves nuclears i nord-americans repetides d'altres estudis del nucli intern.

Vidale va dir que la velocitat de desacceleració del nucli intern va ser causada per l'agitació del nucli extern de ferro líquid que l'envolta, que genera el camp magnètic de la Terra, així com per les estrebades gravitacionals de les regions denses del mantell rocós suprajacent.

L'impacte a la superfície de la Terra

Les implicacions d'aquest canvi en el moviment del nucli intern per a la superfície de la Terra només es poden especular. Vidale va dir que la reculada del nucli intern pot alterar la durada d'un dia en fraccions de segon: "És molt difícil de notar, a l'ordre d'una mil·lèsima de segon, gairebé perdut en el soroll dels oceans i l'atmosfera agitats".

Les futures investigacions dels científics de la USC aspiren a traçar la trajectòria del nucli intern amb més detall per revelar exactament per què està canviant.