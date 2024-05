La xifra descomunal que el Govern d'Espanya ha destinat aquest maig a les pensions

per Redacció CatalunyaPress

La Seguretat Social va destinar aquest mes de maig la xifra rècord de 12.732,2 milions d'euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives, un 6,3% més que el mateix mes del 2023, segons ha informat aquest dimarts 28 de maig, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La nòmina mensual ordinària de les pensions va superar per primera vegada el juliol del 2023 els 12.000 milions d'euros i aquest mes torna a marcar un nou rècord després de la pujada de les pensions contributives un 3,8% per a aquest any 2024.

El Departament que dirigeix Elma Saiz estima que la despesa en pensions es va situar en l'11,5% del PIB al maig, el mateix percentatge que el 2023 i per sota de la despesa del 2022 (11,7% del PIB), 2021 (12 ,1%) i 2020 (12,4%).

Dels 12.732 milions d'euros que es van dedicar al maig a la nòmina ordinària de les pensions contributives, gairebé tres quartes parts (el 73,1%) es van destinar al pagament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 9.313,3 milions d'euros, un 6,7% més que el maig de l'any passat.

A les pensions de viduïtat es van destinar 2.105,4 milions d'euros, un 5,3% més que fa un any, mentres que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 1.108,4 milions d'euros (+4,7%).

Per part seva, el pagament de les prestacions per orfandat va comportar un import de 171,1 milions d'euros (+5%), i el de les prestacions a favor de familiars va totalitzar 34,1 milions d'euros (+8,5%) .

La jubilació, de 1.441,5 euros de mitjana

Després de la pujada de les pensions amb l'IPC aplicada des de principis d'any, la pensió mitjana de jubilació va augmentar al maig el 4,8% interanual, fins a 1.441,5 euros mensuals.

Al Règim General, la pensió mitjana de jubilació va pujar a 1.601 euros mensuals, davant els 962,4 euros al mes del Règim d'Autònoms. A la Mineria del Carbó, la pensió mitjana de jubilació és de 2.804 euros al mes i al del Mar, de 1.597 euros.

La quantia mitjana de les noves altes de jubilació al sistema va pujar el mes d'abril del 2024 (última dada disponible) a 1.479,7 euros mensuals.