Desenes de milers d'israelians protesten contra Netanyahu un dissabte més

Desenes de milers de manifestants han pres novament els carrers aquest dissabte per protestar contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i exigir un acord per a l'alliberament dels ostatges retinguts a la Franja de Gaza.

Un cop més, la mobilització contra Netanyahu més nombrosa ha tingut lloc a Tel Aviv, però també hi ha hagut importants protestes a Haifa i Jerusalem, així com a les ciutats de Beersheba i Mitzpe Ramon, al sud del país, segons informa el diari israelià 'The Times of Israel'.

En una convocatòria separada, el Fòrum de Famílies d'Ostatges i Desapareguts s'ha concentrat a la Plaça dels Ostatges de Tel Aviv en una protesta sense caràcter polític per exigir un acord amb Hamàs per al retorn dels ostatges.

A més, hi ha hagut una altra concentració davant de la seu de l'Estat Major de les Forces Armades israelianes a Tel Aviv sota el lema 'No permetin que Netanyahu sabotegi l'acord'.

"El que ens separa dels nostres éssers estimats és la insistència de Netanyahu a no posar fi a la guerra com a part de l'acord", va dir Ayala Metzger, nora de l'ostatge mort Yoram Metzger. "No permetin que Netanyahu torni a sabotejar un acord", va apel·lar en un discurs dirigit a la cúpula militar.

I al nord d'Israel, centenars de manifestants han bloquejat el trànsit a la cruïlla d'Amiad de la Ruta 90 després d'una manifestació des d'un quibuts proper. Els participants acusen Netanyahu d'"abandonar el nord, el sud i tot el que hi ha al mig".