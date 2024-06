Detecten un nou senyal a la recerca del mític Malaysia Airlines desaparegut

El vol MH370 de Malaysia Airlines va desaparèixer fa deu anys, el 8 de març de 2014, en un dels misteris més grans de l'aviació moderna. Aquest vol es va enlairar de Kuala Lumpur amb destinació a Pequín, portant a bord 239 persones. Entre els passatgers, hi havia 153 xinesos, 50 malasis (dels quals 12 formaven part de la tripulació), 7 indonesis, 6 australians, 5 indis, 4 francesos, 3 nord-americans, 2 neozelandesos, 2 ucraïnesos, 2 canadencs, 1 rus holandès, 1 taiwanès i 2 iranians que viatjaven amb passaports robats.

Aproximadament 40 minuts després de l'enlairament, el vol MH370 va deixar de comunicar-se i va desaparèixer dels radars, deixant els investigadors i els familiars dels passatgers amb moltes preguntes i poques respostes. Al llarg dels anys, s'han dut a terme múltiples cerques al vast oceà Índic, però fins ara, no s'ha trobat cap evidència concloent del parador de l'avió.

El nou senyal detectat

El 19 de juny del 2024, un senyal de sis segons va ser detectat per un grup d'investigadors britànics utilitzant hidròfons, una tecnologia que empra micròfons submarins. Aquest senyal podria ser un indici crucial per resoldre el misteri de la desaparició del MH370. L'investigador principal, Dr. Usama Kadri, especialista en matemàtiques aplicades, lidera l'equip que va captar aquest senyal.

La detecció d'aquest senyal es va aconseguir gràcies a l'avançada tecnologia d'hidròfons, semblant a la utilitzada per localitzar el submarí argentí ARA San Juan. Els hidròfons són capaços de captar sons sota l'aigua, cosa que podria ajudar a identificar el lloc exacte de l'impacte de l'MH370. Aquesta tecnologia ha estat fonamental per refinar làrea de cerca, que abasta aproximadament 119,999,329 metres quadrats.

Tot i que la detecció d'aquest senyal representa un avenç significatiu, els investigadors subratllen que calen més proves per confirmar la ubicació exacta de l'accident. El senyal detectat proporciona una esperança nova, però la cerca ha de continuar per verificar i precisar el lloc de l'impacte a l'oceà.

La possible localització del vol MH370 podria finalment portar pau i tancament a les famílies de les 239 persones a bord. Durant una dècada, aquestes famílies han viscut en la incertesa i el dolor de no saber què va passar amb els seus éssers estimats. Resoldre aquest misteri no només alleujaria el seu patiment, sinó que també oferiria lliçons valuoses per millorar la seguretat aèria en el futur.