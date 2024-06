DFactory Barcelona, premiada per la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya

DFactory Barcelona, l'ecosistema d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) va ser guardonat ahir a la nit amb el Premi a la Innovació a la Gestió Pública per la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya, durant el transcurs d´un sopar d´estiu que va tenir lloc l´Hotel Grand Marina de Barcelona.

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, acompanyat de la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, va ser l'encarregat de rebre aquest premi que reconeix la trajectòria d'aquest ecosistema empresarial ubicat a la Zona Franca de Barcelona, que fomenta la creació de sinergies entre tots els agents econòmics, tant empresarials com professionals, que es reuneixen al disruptiu edifici amb l'objectiu de desenvolupar projectes d'innovació i noves tecnologies basades en la indústria 4.0. A l'acte institucional va comptar amb la participació de Trinidad Jiménez, nova presidenta de la Cambra de Comerç Brasil-Espanya i Clement de Lima Baena Soares, Cònsol General del Brasil a Barcelona.

DFactory Barcelona s'ha convertit en l'ecosistema d'indústria 4.0 de referència internacional amb 32 companyies instal·lades dels sectors de la intel·ligència artificial, robòtica, impressió 3D, blockchain, sensòrica o Internet de les Coses, entre d'altres. Referent al desenvolupament de la indústria 4.0, compta amb unes instal·lacions de fins a 17.000m2 distribuïts en quatre plantes amb espais oberts, diàfans i digitals, i actualment compta amb una ocupació del 85%. Algunes de les empreses són KION Group, Siemens, HP, Excel·lència Tech, Stratasys, Leitat, Nexiona, Picvisa, Hubmaster, Asorcad, Zentinel, Shining 3D, SIARQ, Alisys, On Robot, SioCast, Ariño Design, Imhoit, Innovae, ICIL Lab , Dow, Girbau, e-Miles o Hamamatsu Photonics, entre altres.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha destacat durant la recollida del premi que aquest reconeixement posa en relleu la nostra contribució a la generació d'oportunitats econòmiques i subratlla el compromís i la col·laboració contínua amb la comunitat empresarial internacional. Comptem amb un veritable ecosistema d'innovació obert al món, on es creen sinergies entre empreses de diversos sectors, des de grans corporacions, a petites i mitjanes empreses, centres d'innovació i laboratoris”.

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha afirmat que “reconèixer el DFactory Barcelona és també reconèixer els més de 500 professionals i empreses que han decidit apostar i instal·lar-se a l'edifici. Des del CZFB obrim les portes a totes aquelles empreses que impulsen la nova economia i treballen per crear solucions disruptives per a les empreses i el conjunt de la societat”.

DFactory Barcelona està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, facilitant la digitalització de la indústria com a palanca clau per a la transició ecològica i potenciant l'economia circular mitjançant l'adopció de nous sistemes productius i la manufactura avançada sostenibles. Per la seva rellevància com a catalitzador de la innovació industrial, el CZFB ja està treballant per poder executar una segona fase del projecte, que ampliarà les instal·lacions a prop de 80.000 m2, amb una previsió d'ocupació per a 1.500 persones de forma directa i 5.000 de forma indirecta .