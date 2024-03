Dimiteix el primer ministre d'Irlanda després d'una fallida reforma constitucional

per J.C. Meneses Montserrat

El primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, ha anunciat aquest dimecres la seva dimissió com a cap del Govern irlandès i ha confirmat que també abandonarà el càrrec com a líder del partit conservador Fine Gael, una renúncia aquesta última que s'ha fet efectiva sobre la marxa.

"Faig efectiva avui la meva dimissió com a líder del Fine Gael i deixaré el càrrec de Taoiseach així que hi hagi un successor", ha dit durant una roda de premsa en què ha dit sentir-se orgullós d'"haver fet d'aquest un país més igualitari i més" modern".

Varadkar ha afirmat que el temps que ha passat al capdavant del país ha estat “el més satisfactori” de la seva vida, però ha manifestat que “el lideratge implica saber quan ha arribat el moment de passar la batuta i tenir el coratge de fer-ho”. "Aquest moment és ara", ha puntualitzat.

"Sé que això n'agafarà molts per sorpresa i serà una decepció per a alguns, però espero que entenguin la meva decisió", ha asseverat abans d'aclarir que els motius per deixar el càrrec són "personals i polítics". Així, ha defensat que el Fine Gael podrà seguir liderant el proper Govern, si bé ho farà sense ell al capdavant.

En aquest sentit, ha destacat els èxits del seu Govern, com ara la millora de l'ocupació, la sortida de l'austeritat, la gestió de la pandèmia i haver evitat una "frontera dura" amb Irlanda del Nord en el marc del procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Varadkar, que ha estat el primer ministre d'Irlanda més jove a ocupar el càrrec després de la seva arribada al poder el 2017, esperarà que la seva formació triï un successor abans fer efectiva la dimissió de cara a la celebració de les properes eleccions generals, la data límit se situa el març del 2025, segons informacions de la cadena RTE.

Està previst que el Fine Gael esculli el successor de Varadkar al llarg del mes d'abril, per la qual cosa la sessió d'investidura tindrà lloc posteriorment al Parlament irlandès.

La decisió ha estat presa després que el Govern fracassara en el seu intent per modernitzar la Constitució en el marc del referèndum celebrat el 9 de març passat, cosa que ha suposat un dur revés tant per als partits tradicionals irlandesos que governen en coalició, Fianna Fáil , Fine Gael i Partido Verde, com el Sinn Féin, que lidera l'oposició, ja que tots ells havien donat suport als canvis.

Les propostes plantejaven eliminar llenguatge sexista del text constitucional i ampliar el concepte de família per incloure models no tradicionals i “relacions duradores”. Tot i això, la primera iniciativa ha estat rebutjada amb el 67,69% dels vots i la segona amb el 73,93%.

El Govern no ha pogut convèncer la població de la urgència d'aquests referèndum, mentre que la líder de l'opositor Sinn Fein, Mary Lou McDonald, ha responsabilitzat l'Executiu de Varadkar del resultat.