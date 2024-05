Els diners que percebrà Alexia Putellas després del triomf continental

Alexia Putellas, una de les figures més destacades del futbol femení, continua consolidant-se no sols com una jugadora clau per al FC Barcelona, sinó també com una atleta amb una considerable retribució econòmica. El seu salari anual amb el FC Barcelona puja a 600.000 euros, una suma que reflecteix la seva importància dins de l'equip i el seu estatus al món del futbol femení, tal com ha recollit '20 minutos'.

El seu contracte ha estat renovat fins al 2026, assegurant la seva permanència al club i proporcionant estabilitat tant per a ella com per a la institució. A més del salari base, Putellas també obté ingressos addicionals per publicitat i bonificacions per objectius. Encara que aquestes sumes no han estat especificades, se sap que incrementen significativament els seus guanys totals.

A més del salari directe, Alexia Putellas rep ingressos per publicitat i objectius esportius, cosa que afegeix un component variable important als seus ingressos. Aquests extres reflecteixen la seva influència i popularitat al futbol mundial, així com la seva capacitat per atraure patrocinis. El FC Barcelona Femení ha tingut un exercici excel·lent en les competicions recents, fet que ha contribuït significativament als seus ingressos.

A la Champions League 2024, el total del premi del torneig va ser de 1,4 milions d'euros. El premi per ser campió va ser de 350.000 euros, i es van obtenir premis addicionals per superar fases: 160.000 euros a quarts de final i 180.000 euros a semifinals. Ser subcampió hauria aportat 200.000 euros. A més, a la Copa de la Reina 2024, el club va guanyar 20.000 euros ia la Supercopa Femenina 2024, 25.000 euros. Aquests premis no només enforteixen l'economia del club, sinó que també incentiven les jugadores a mantenir un alt rendiment a cada competició.

La massa salarial del FC Barcelona Femení se situa en 8,7 milions d'euros, dels quals actualment se'n destinen 7 milions. Alexia Putellas encapçala la llista de les jugadores més ben pagades amb el seu salari de 600.000 euros. Aitana Bonmatí, la segona jugadora més ben pagada, percep 300.000 euros anuals, una xifra que està en revisió. Altres jugadores destacades com Caroline Graham Hansen, Lucy Bronze, Keira Walsh, Mapi León i Patri Guijarro també reben 300.000 euros anuals, mentre que Salma Paralluelo obté un salari de 250.000 euros.

Les actuacions d'Alexia Putellas amb la selecció espanyola també contribueixen als ingressos. Al Mundial 2023, les jugadores van rebre 27.102 euros per partit, i arribar a la final els va assegurar un ingrés addicional de 270.000 euros. La FIFA va repartir un total de 150 milions de dòlars al torneig, cosa que demostra el creixement i la importància del futbol femení a nivell mundial.