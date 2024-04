Els diners que destinen la meitat dels espanyols per poder comprar un pis o una casa

Un estudi elaborat per Advantere School of Management apunta que més de la meitat dels espanyols gasten entre el 40% i el 60% dels seus ingressos a la compra d'habitatge.

A més, segons les dades, el 85% dels participants en aquest estudi afronta problemes per manejar les seves factures i obligacions financeres, mentre que només un 2% assegura no tenir dificultats per cobrir les seves despeses. A més, un 36% dels enquestats indica que els seus ingressos no provenen d'una font estable i fiable.

La porció significativa de l'ingrés destinada a habitatge es deu a l'increment en els tipus d'interès ia una inflació elevada que ha afectat directament els costos de lloguer.

En analitzar la situació per regions, s'evidencia que viure a la Comunitat de Madrid ia Catalunya comporta un cost de vida més gran, particularment pel que fa a habitatge. Es constata que més de la meitat dels enquestats que gasten entre el 40% i el 60% dels seus ingressos en vivenda estan ubicats en aquestes comunitats.

On la vivenda és més cara

A Catalunya i la Comunitat de Madrid, la vivenda és notablement més costosa que a la resta de la geografia espanyola... sent també dues de les comunitats més poblades.

Un 15% dels enquestats que s'enfronten a aquest cost alt resideixen en territori català, mentre que un 12% ho fan a Madrid. En contrast, a la Comunitat Valenciana només un 5% dels enquestats destinen una proporció similar dels seus ingressos al pagament de l'habitatge.

Quan es tracta de complir factures i compromisos de crèdit, un 15% dels catalans i un 9% dels madrilenys troben aquest desafiament particularment difícil. D'altra banda, només un 4% dels enquestats a la Comunitat Valenciana enfronten aquestes despeses amb una dificultat significativa. Si el conjunt de l'Estat es mira, en canvi, la xifra puja al 85%, un valor extremadament alt.

Aquestes troballes ressalten la urgència d'abordar les dificultats financeres que molts ciutadans espanyols enfronten, especialment pel que fa a l'accés a un habitatge assequible ia l'equilibri entre els ingressos i les despeses essencials.