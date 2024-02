Donald Trump condemnat a pagar 355 milions de dòlars per frau fiscal

El jutge Arthur Engoron ha ordenat l'expresident nord-americà Donald Trump i la seva empresa, l'Organització Trump, a pagar gairebé 355 milions de dòlars (330 milions d'euros) al judici per frau fiscal de l'estat de Nova York, i ha prohibit el magnat, a més, ocupar llocs a qualsevol empresa amb seu a l'estat durant un període de tres anys.

Tot i que el jutge ha inhabilitat l'exmandatari d'ocupar càrrecs a empreses, l'Organització Trump no ha dissolt, que va inflar el seu patrimoni personal net en 3.600 milions de dòlars (uns 3.300 milions d'euros) entre el 2011 i el 2021, segons la Fiscalia.

El jutge ha decidit, a més, que Trump no podrà sol·licitar préstecs durant tres anys a l'estat, mentre que ha nomenat un càrrec independent per vigilar els resultats financers de l'empresa durant tres anys, segons ha recollit la cadena CNN.

Dos dels fills de Trump, Donald Trump Jr. i Eric Trump, hauran de pagar quatre milions de dòlars (3,7 milions d'euros) per ser responsables d'una sèrie de càrrecs de frau civil, entre els quals l'emissió d'estats financers irregulars o la falsificació de registres comercials. Cap dels dos no podran ocupar càrrecs com ara directors d'empreses a l'estat durant dos anys.

De la mateixa manera, l'exdirector financer de l'Organització Trump, Allen Weisselberg, haurà d'abonar un milió de dòlars i no podrà ser directiu d'una empresa amb seu a Nova York durant tres anys. A més, juntament amb un altre extreballador, Jeffrey McConney, estarà permanentment vetat d'ocupar càrrecs financers.

Després del veredicte, l'advocada del magnat, Alina Habba, ha subratllat en un comunicat que apel·laran la decisió davant una "manifesta injustícia" i ha defensat que es tracta d'una caça de bruixes" que va començar "molt abans" que la fiscal general de Nova York, Letitia James, "posés un peu" a la seva oficina.

James va sol·licitar tant a Trump com a la seva empresa abonar un total de 370 milions de dòlars (uns 337 milions d'euros) per "enriquiment il·legal" i per inflar el valor dels seus béns en documents financers durant més d'una dècada.

L'origen del cas es remunta al 2019, quan l'antic advocat de l'empresa, Michael Cohen --que va ser, a més, l'encarregat de fer els pagaments irregulars a l'actriu porno Stormy Daniels-- va plantejar preguntes sobre el seu estat financer davant del Congrés .

Una "completa i total farsa"

Per part seva, l'expresident ha qualificat aquesta decisió com "una completa i total farsa" en una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, i ha reiterat la idea que es tracta d'una caça de bruixes en contra seu.

Trump ha argumentat que la resolució en qüestió és fruit de l'"abús tirànic de poder" per part jutges i fiscals "corruptes" i ha afegit que això "no es pot tolerar".

"El sistema de Justícia a l'Estat de Nova York i als Estats Units en conjunt està sent assaltat per jutges i fiscals partidistes, enganyats i esbiaixats. La racista i corrupta AG Tish James (Letitia James) ha estat obsessionada amb "atrapar Trump "durant anys, i ha utilitzat el jutge Engoron de l'Estat de Nova York per obtenir un judici il·legal i antiamericà contra mi, la meva família, i el meu fantàstic negoci", ha denunciat l'exmandatari a la mateixa plataforma.

"Vaig ajudar la ciutat de Nova York durant els seus pitjors moments i ara, mentre està envaïda pel crim migrant violent de Biden, els radicals estan fent tot el possible per fer-me fora", ha afegit el republicà defensant que "no hi ha hagut víctimes ni danys ni queixes" i que "ni una sola persona ha testificat que hi hagués frau".

"He pagat més de 300 milions de dòlars en impostos a la ciutat de Nova York ia l'Estat i volen que me'n vagi. Són llunàtics embogits que ho estan destruint tot. Tot va començar amb els atacs de Biden al seu oponent polític", ha sentenciat Trump.

"Falta de penediment"

De fet, el jutge assenyala en la resolució, de 92 pàgines, que el testimoni de Cohen és "creïble", no només perquè quan va testificar estava "relaxat", sinó també per la manera com les seves paraules "van ser corroborades per altres proves del judici".

Engoron també parla sobre els acusats i assegura que tenen un "total penediment i remordiment", que "frega la patologia". "Només se'ls acusa d'inflar el valor dels actius per guanyar més diners. Els documents ho demostren una vegada i una altra", apunta Engoron a l'escrit sobre els acusats, que ha recollit la cadena NBC News.

En aquest sentit, ressalta que "Trump no és Bernard Madoff", en al·lusió a un famós estafador, ni ha robat un banc "a punta de pistola" o ha "comès un assassinat". "Malgrat això, els acusats són incapaços d'admetre errors per la conducta", afegeix.

Sobre el testimoni d'una altra de les filles de Trump, Ivanka Trump, Engoron ha ressaltat que ha estat una testimoni "eloqüent", si bé ha qualificat d'"inconsistent" la seva posició a causa dels seus lapsus de memòria. "Qui Trump no pot recordar està plasmat en correus electrònics i documents", conclou.