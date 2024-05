Donald Tusk rep amenaces de mort després de l'atemptat contra Fico

El primer ministre de Polònia, Donald Tusk, ha denunciat aquest dijous una sèrie d'amenaces de mort després que el seu homòleg eslovac, Robert Fico, hagués de ser ingressat a l'hospital d'urgència després de rebre diversos trets al mig del carrer al final d'una reunió de Govern.

"Ahir n'hi va haver molt. Visió de Polònia", ha manifestat Tusk en una concisa publicació a les seves xarxes socials on comparteix una imatge d'un missatge que va rebre dimecres a la tarda en què es llegeix: "Avui els eslovacs ens han donat un exemple del que caldria fer amb Donald Tusk”.

A la publicació compartida pel dirigent polonès s'apunta que caldria fer amb Tusk el mateix que amb Fico en cas que el primer ministre polonès s'oposi a la construcció d'un gran aeroport al centre de Polònia, conegut com a Port Central de Comunicacions (CPK, per les sigles en polonès).

El primer ministre eslovac va haver de ser traslladat d'urgència a l'hospital dimecres després de rebre diversos trets al mig del carrer. El mandatari sortia d'una reunió de Govern a la localitat de Handlova quan un home d'uns 70 anys s'hi va acostar i va disparar fins a quatre ocasions, i va arribar al mandatari.

Va ser un "llop solitari"

El Govern d'Eslovàquia ha confirmat aquest dijous que el tirador que va disparar dimecres contra el primer ministre, Robert Fico, que va rebre quatre impactes de bala, era un "llop solitari" i no formava part de cap grup, encara que les autoritats no contemplen per el crim cap altra hipòtesi que no sigui la motivació política.

"La policia només treballa amb una versió de l'atac", ha dit el ministre de l'Interior, Matus Sutaj Estok, que considera "clar" el rerefons polític. Les autoritats no han concretat quin hauria estat el detonant de l'atac o la motivació de l?únic sospitós, Juraj Cintula, que ja ha estat imputat per intent d'assassinat.

El ministre sí que ha confirmat que el presumpte tirador va participar en protestes antigovernamentals i ha explicat que s'examinen els suports públics rebuts en xarxes socials. En concret, la policia ha detectat més d'una trentena de missatges que poden ser constitutius de delicte, informa la televisió pública.

Per part seva, el titular de Defensa, Robert Kalinak, ha explicat al final d'una reunió extraordinària del Consell de Seguretat a Bratislava que Fico va rebre quatre trets i el seu estat segueix sent "greu", fins al punt que encara no estaria del tot fora de perill. Kalinak, que és també viceprimer ministre, ha admès que la nit passada va ser "difícil". Fico va ser sotmès a una operació quirúrgica que es va prolongar durant diverses hores a l'Hospital Roosevelt de Banská Bystrica, on va ser traslladat després de ser tirotejat al mig del carrer a la localitat de Handlova.