Dos morts i 12 ferits en un tiroteig a la celebració de la Super Bowl

Dues persones han mort i almenys 12 més han resultat ferides en un tiroteig a Kansas City. Els fets han passat durant la celebració la Super Bowl conquerida pels Chiefs, segons ha informat el Departament de Policia de la ciutat.

"S'han realitzat trets al voltant d'Union Station. Si us plau abandonin l'àrea. Els agents estan treballant per aclarir Union Station. Alliberarem tots els que estiguin dins de l'edifici una vegada que s'ompli. Encara estem tractant de determinar el nombre de víctimes per xut", va avisar el KCPD en un primer moment des del compte de X.

En els seus missatges també han indicat que els trets havien passat "a prop del garatge", a la zona oest de l'estació ferroviària. "Vam detenir dues persones armades per fer més investigacions", va afegir el cos.

Hores més tard, en dues rodes de premsa, la cap policial Stacey Graves va confirmar la mort de dues persones pels trets.

Per la seva banda, el diari The Kansas City Star reporta un balanç provisional de 12 ferits. 11 són nens, dels quals 9 estan sent tractats per ferides de bala a l'hospital Children's Mercy.

Els Chiefs agraeixen la "resposta ràpida"

"Estem realment entristits per l'acte de violència sense sentit que va passar fora d'Union Station en concloure la desfilada i la rua d'avui. Els nostres cors estan amb les víctimes, amb les famílies i amb tota Kansas City. Estem en estreta comunicació amb l'oficina de l'alcalde i amb el Departament de Policia”, han dit els Chiefs.

"Hem confirmat que tots els nostres jugadors, entrenadors, personal i les seves famílies estan fora de perill i comptabilitzats. Agraïm als agents de l'ordre i als primers socorristes que van estar al lloc dels fets per ajudar", conclouen els campions de la NFL.

També la NFL va mostrar el seu condol. "Els nostres pensaments estan amb les víctimes i tots els afectats. Agraïm la resposta ràpida i exhaustiva de les forces de l'ordre i del personal d'emergència", apunten des de la lliga.