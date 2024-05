Dua Lipa: ''Per fi em sento molt segura de mi mateixa. Ha costat arribar a aquest punt''

El proper 3 de maig, Dua Lipa llançarà el seu tercer àlbum, titulat "Radical Optimism". L'artista britànic-albanesa ha donat a conèixer aquest projecte com una oda al creixement personal, la superació de desafiaments i la perspectiva positiva davant de la vida.

En una entrevista exclusiva per a Apple Music 1, conduïda pel presentador i DJ Zane Lowe, Dua Lipa va revelar detalls sobre el seu nou treball i la seva nova perspectiva de la vida. Durant la xerrada, la cantant va expressar la seva emoció per finalment compartir aquest àlbum que representa un punt d'inflexió a la seva carrera.

"Per fi estic en un moment de la meva carrera en què em sento molt segura de mi mateixa. M'ha costat molt arribar a aquest punt. És la primera vegada que parlo del títol de l'àlbum, del disc, de les cançons individualment", va afirmar Dua Lipa durant l'entrevista.

El concepte de "Radical Optimism" no només és el títol de l'àlbum, sinó que també encapsula la filosofia de vida de la cantant. Per a Dua Lipa, l'optimisme radical vol dir créixer, avançar i veure sempre el costat positiu de les coses, fins i tot enmig dels desafiaments. "És la idea de seguir el corrent, de no deixar que res et desanimi durant massa temps, de ser capaç de créixer, d'avançar i de canviar de perspectiva independentment del que passi a la teva vida", va explicar l'artista.

L'àlbum "Radical Optimism" presenta onze cançons, entre les quals destaquen temes com "Houdini", "Training Season" i "Illusion", aquesta darrera acompanyada d'un videoclip filmat als carrers de Barcelona, mostrant l'estima de Dua Lipa per Espanya . A més, a la cançó "Happy for You", Dua Lipa aborda temes de relacions i aprenentatge, reflectint el seu propi viatge de creixement personal.