És Johnny Depp l'actor més polifacètic de la història?

Avui, 9 de juny del 2024, Johnny Depp celebra el seu 61è aniversari. Aquest actor, conegut per la seva capacitat de transformar-se en una varietat de personatges memorables, ha deixat una petjada indeleble a la història del cinema. Però Johnny Depp és l'actor més polifacètic de la història?

Johnny Depp va néixer el 9 de juny de 1963 a Owensboro, Kentucky, Estats Units. La seva mare, Betty Sue Palmer, treballava com a cambrera, i el seu pare, John Christopher Depp, era enginyer civil. La família es va mudar sovint a causa de la feina del seu pare, cosa que va significar que Depp va tenir una infància inestable i difícil. Finalment es van establir a Miramar, Florida, on Depp va passar gran part de la joventut.

Depp va abandonar l'escola secundària als 16 anys per perseguir una carrera a la música, tocant la guitarra a diverses bandes de garatge. No obstant això, després de mudar-se a Los Angeles amb la seva banda "The Kids", la seva carrera musical no es va enlairar com esperava. Va ser el seu matrimoni amb Lori Anne Allison el 1983 el que el va introduir al món de l'actuació. Allison el va presentar a l'actor Nicolas Cage, que el va encoratjar a provar sort a l'actuació. Depp va prendre classes d'actuació i va començar a fer audicions, cosa que eventualment el va portar a aconseguir petits papers a la televisió i al cinema.

Johnny Depp va començar la seva carrera a la dècada de 1980, guanyant notorietat amb el seu paper a la sèrie de televisió "21 Jump Street". El seu salt al cinema es va produir amb "Malson a Elm Street" (1984), on va interpretar Glen Lantz, una de les primeres víctimes de Freddy Krueger. Tot i això, va ser la seva col·laboració amb el director Tim Burton el que realment va catapultar la seva carrera i li va permetre mostrar el seu impressionant rang actoral.

En les seves col·laboracions amb Tim Burton, Johnny Depp va interpretar una varietat de rols. Interpretant l'innocent i tràgic Edward, Depp va mostrar una profunditat emocional que va commoure el públic i la crítica. A Ed Wood (1994), va retratar l'excèntric director de cinema amb una barreja d'humor i pathos. A "Sleepy Hollow" (1999), com el detectiu Ichabod Crane, va combinar elements de comèdia i horror. La seva versió de l'excèntric Willy Wonka a Charlie and the Chocolate Factory (2005) va ser única i controversial, allunyant-se del retrat original de Gene Wilder. A "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" (2007), no només va actuar, sinó que també va cantar, demostrant el seu talent musical.

A més dels seus rols amb Burton, Depp ha interpretat altres personatges icònics. El seu paper com el capità Jack Sparrow a Pirates of the Caribbean (2003-2017) es va convertir en un dels més memorables del cinema modern. A "Finding Neverland" (2004), com JM Barrie, el creador de Peter Pan, va oferir una actuació commovedora i sensible. A "Public Enemies" (2009), en el paper del famós gàngster John Dillinger, va mostrar la seva habilitat per interpretar personatges històrics amb intensitat i carisma. La seva interpretació del criminal James "Whitey" Bulger a "Black Mass" (2015) va ser aterridora i va rebre elogis per la seva autenticitat i profunditat.

Per avaluar si Johnny Depp és l'actor més polifacètic de la història, és útil comparar-ho amb altres actors coneguts per la seva versatilitat. Marlon Brando, Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, Gary Oldman i Cate Blanchett són alguns dels actors que han mostrat una capacitat notable de transformació en una varietat de rols.