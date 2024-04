L'economia espanyola es contraurà gairebé un 20% pel canvi climàtic

Els ingressos de l'economia mundial baixaran un 19% pel canvi climàtic fins al 2050, encara que les emissions de diòxid de carboni (CO2) es redueixin dràsticament a partir d'avui, segons un estudi de l'Institut de Potsdam per a la Investigació de l'Impacte Climàtic (IPIIC) ) publicat per 'Nature'.

A més, els danys anuals provocats per l'ascens de les temperatures, les pluges i la variabilitat del clima s'estimen en 38 trilions de dòlars i és probable que arribin als 19-59 trilions per al 2050. De fet, l'IPICIC puntualitza que podrien fins i tot ser majors si es tenen en compte altres fenòmens meteorològics extrems, com ara tempestes o incendis forestals. En aquest sentit, l'institut argumenta a la seva pàgina web que aquests danys són sis vegades més grans que els costos de mitigació necessaris per limitar l'escalfament global a dos graus.

En concret, a Espanya es reduiria la renda un 17,8% fins al 2914 a causa dels efectes del canvi climàtic que la humanitat ja ha causat fins ara. Amb aquesta xifra, Espanya esdevindria el país més perjudicat d'Europa per la pandèmia.

A més, l'economia catalana es contrauria un 17,6%, lleugerament per sota de la mitjana espanyola. Les comunitats autònomes més afectades serien Extremadura, amb una caiguda del 21,5%, Andalusia (-20,3%) i Madrid (-19,9%).

La investigació utilitza dades empíriques de més de 1.600 regions de tot el món durant els darrers 40 anys per avaluar els impactes futurs de les condicions climàtiques canviants sobre el creixement econòmic i la seva persistència.

Així, el científic de l'IPIIC i primer autor de l'estudi, Maximilian Kotz, ha avançat que les reduccions d'ingressos es produiran per l'impacte del canvi climàtic "en diversos aspectes rellevants per al creixement econòmic" com ara el rendiment agrícola, la productivitat laboral o les infraestructures. En concret, Àsia meridional i Àfrica seran les zones més afectades, encara que les previsions recullen impactes a la majoria de les regions.

El cap del Departament de Recerca de Ciències de la Complexitat de l'IPIIC i coautor de l'estudi, Anders Levermann, ha afegit que la investigació destaca la “considerable inequitat” dels impactes climàtics. "Es preveu que els països menys responsables del canvi climàtic patiran una pèrdua d'ingressos un 60% més gran que la dels països de més ingressos i un 40% més gran que la dels països amb més emissions", ha explicat.

Per la seva banda, la directora de la investigació, Leonie Wenz, ha instat a reduir les emissions de manera "dràstica i immediata" perquè en cas contrari les pèrdues econòmiques seran encara més grans a la segona meitat del segle, arribant fins al 60% de la mitjana mundial per al 2100. "Això mostra clarament que protegir el nostre clima és molt més important i barat que no fer-ho, i això sense ni tan sols considerar els impactes no econòmics com la pèrdua de vides o la biodiversitat", ha afirmat.