L'eficàcia dels medicaments va marcada per l'estil de vida de cada pacient

Investigadors danesos han demostrat que l'estil de vida de cada persona pot determinar com serà l'eficàcia dels medicaments als pacients.

En examinar mostres de fetge de 116 persones mortes amb trastorns mentals greus, els investigadors han demostrat que el tabaquisme, l'obesitat i el consum d'alcohol poden ser decisius a l'hora de determinar com funcionaran els medicaments a cada pacient.

Els investigadors saps que un estil de vida poc saludable afecta els nivells d'enzims a l'organisme i, per tant, la possibilitat de metabolitzar els fàrmacs. Ara, un estudi del Departament de Medicina Forense de la Universitat d'Aarhus ha donat ara nova llum sobre els efectes de l'estil de vida.

Examinat mostres de fetge de 116 malalts mentals morts, i el factor important és que una gran proporció eren fumadors, alcohòlics i/o obesos. En examinar les quantitats d'enzims expressats en els fetges de les víctimes mortals, els investigadors poden veure indicis del bé o malament que metabolitzaven fàrmacs importants.

"Les persones que pateixen malalties mentals greus tenen una esperança de vida uns 20 anys inferior a la de la resta de la població. Hi ha diverses raons per això, per exemple, els malalts mentals se suïciden amb més freqüència. També tenen més incidència de factors relacionats amb l'estil de vida, com la diabetis, l'obesitat, el tabaquisme i el consum d'alcohol o drogues", explica Kata Wolff Pedersen, llicenciada i doctora en Ciències de la Salut, autora de l'estudi.

"És apassionant veure com l'estil de vida afecta la quantitat d'enzims metabolitzadors de fàrmacs a l'organisme, perquè un canvi en la quantitat d'enzims pot reduir l'eficàcia dels medicaments que utilitza aquest grup de pacients", afegeix.

L'estudi del Departament de Medicina Forense mostra que els fumadors tenen el doble d'un enzim particular metabolitzador de fàrmacs (CYP1A2) que els no fumadors. Això significa que els fumadors metabolitzen més ràpidament determinats fàrmacs (per exemple, els antipsicòtics) i, per tant, en teoria, corren un risc més gran de rebre un tractament incorrecte.

"Som els primers a demostrar a nivell proteínic que el nivell d'enzims als fumadors augmenta simplement perquè s'expressa més enzim a l'organisme", ressalta Kata Wolff Pedersen.

El teixit hepàtic es va recollir durant autòpsies forenses. Posteriorment, es va dur a terme una anàlisi toxicològica completa, creuada amb informació sobre els antecedents d'alcoholisme i tabaquisme del mort, per exemple, a partir de les declaracions a l'informe de l'autòpsia de la policia, els familiars o el metge de capçalera.

Amb aquests resultats, Kata Wolff Pedersen va arribar a la conclusió que els nivells de l'enzim CYP2E1 en persones amb consum d'alcohol eren aproximadament un 30% superiors en comparació de persones sense consum d'alcohol conegut.

"El 40% dels morts inclosos al nostre estudi eren alcohòlics registrats. És un grup interessant perquè tenen un estil de vida especial. Amb tants individus, podem demostrar que el consum d'alcohol augmenta la quantitat d'enzims a l'organisme --explica- -. Això significa que les dosis estàndard d'un fàrmac poden tenir un efecte menor en una part significativa del grup de persones que hem estudiat”.

Els investigadors poques vegades tenen accés a mostres de fetge de grups tan grans de persones i els estudis sobre els nivells d'enzims solen fer-se en microsomes hepàtics en tubs d'assaig o en experiments amb animals. Atès que les mostres d'aquest estudi procedeixen de persones identificables, és possible verificar que els factors relacionats amb l'estil de vida -inclòs el sobrepès- tenen un paper.

Tot i això, l'obesitat i el sobrepès afecten un important enzim amb l'efecte contrari. L'estudi demostra que les persones amb un IMC molt elevat produeixen quantitats significativament menors de l'enzim CYP3A4; de fet, només tenen la meitat d'enzim al seu organisme que les persones de pes normal.

Això pot fer que metabolitzin els medicaments amb massa lentitud, augmentant així el risc d'efectes secundaris. El CYP3A4 intervé en el metabolisme d'un gran nombre de fàrmacs importants, per la qual cosa pot ser important que les persones amb excés de pes no rebin les dosis adequades i, potencialment, rebin un tractament incorrecte.

"El 40% dels individus de l'estudi van morir per enverinament amb una barreja de drogues legals i il·legals, però no podem demostrar que la intoxicació es deuria a una quantitat insuficient d'enzims, perquè la majoria de substàncies es metabolitzen mitjançant diversos enzims diferents. Cal tenir molt mala sort per morir per nivells enzimàtics alterats”, explica Kata Wolff Pedersen.

L'estudi també va incloure mostres de fetge de porcs morts, que Kata Wolff Pedersen ha utilitzat per determinar que el nivell d'enzims després de dos dies a temperatura ambient és el mateix que en un fetge de porc completament fresc. Si el fetge es refrigera, els nivells continuen sent els mateixos durant tota una setmana.

"Som els primers a demostrar que el teixit de persones mortes es pot utilitzar per examinar el nivell d'enzims metabolitzadors de fàrmacs --assegura--. Això facilita considerablement l'obtenció de material en un camp en què, altrament, és pràcticament impossible obtenir un nombre elevat de biòpsies hepàtiques".

El projecte va ser aprovat pel Comitè Nacional d'Ètica de la Investigació Sanitària, i les persones mortes només es van incloure a l'estudi si els familiars donaven el seu consentiment informat.