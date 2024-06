Les eleccions de diumenge costaran 198 milions d'euros

El cost del dispositiu electoral del 9 de juny pujarà a 198,08 milions d'euros, el 41,65% del qual correspondrà a la partida d'Administracions Públiques i un 37,61% a la despesa de Correus.

Per a la logística electoral s'han pressupostat 28,33 milions d'euros, mentre que a la difusió de l'escrutini i les telecomunicacions s'hi dedicaran 10,99 milions. A més, hi ha una partida d'1,74 milions d'euros destinada a imprevistos.

A Espanya, el cens electoral és de 38.087.379 electors, dels quals 35.361.672 són espanyols residents a Espanya, 2.422.716 espanyols residents a l'estranger i 302.991 residents estrangers a Espanya.

La jornada electoral es desenvoluparà entre les 9.00 i les 20.00 hores a 22.576 locals electorals distribuïts per tot Espanya. 175.668 ciutadans formaran part com a titulars de les 58.556 meses electorals, mentre que 351.336 seran cridats com a suplents. A més a més, per al desenvolupament de la jornada s'han preparat aproximadament 70.000 urnes i 59.000 cabines.

El Govern ha desenvolupat una web i una aplicació de mòbil específiques per seguir en directe els resultats de les eleccions al Parlament Europeu d'aquest diumenge 9 de juny, uns comicis en què els espanyols escullen en circumscripció única 61 dels 720 diputats i diputades que conformaran la nova Cambra d´Estrasburg.

Tant la pàgina web, disponible a partir de diumenge a l'enllaç https://resultados.eleccioneseuropeas2024.es, com l'aplicació per a dispositius mòbils 'Elecciones Europeas 2024', descarregable a partir de dissabte als markets de les plataformes Android i iOS, oferiran informació completa sobre la constitució de les meses electorals, els avenços de participació a les 14.00 ia les 18.00 hores i els resultats provisionals, que es carregaran a partir de les 23.00 hores, en compliment de la normativa europea.