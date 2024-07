Les eleccions franceses comprometen la felicitat dels Jocs Olímpics de París

A menys d'un mes que París aculli els Jocs Olímpics, l'alcaldessa de la ciutat, Anne Hidalgo, ha intentat tranquil·litzar els visitants assegurant que l'ambient festiu dels Jocs no es veurà afectat pels èxits electorals recents de Marine Le Pen i partit d'extrema dreta, Agrupament Nacional (RN). És més, va animar tots els visitants a venir a París, una ciutat que "defensa la llibertat" i que exerceix de "resistència contra l'extrema dreta".

El RN de Le Pen i els seus aliats van aconseguir un significatiu 33% dels vots a la primera volta de les eleccions parlamentàries anticipades, celebrades diumenge passat, per la qual cosa les seves possibilitats de sortir victoriosa d'aquestes eleccions no són precisament escasses.

Malgrat la creixent influència del RN, París va demostrar ser una fortalesa contra l'extrema dreta a les eleccions, amb tots els candidats del RN sent eliminats a la primera volta. Els parisencs van optar majoritàriament per l'aliança d'esquerres Nuevo Front Popular (NFP) i l'aliança centrista d'Emmanuel Macron, que van obtenir el 28% i el 22% dels vots a nivell nacional, respectivament.

Hidalgo va insistir en la necessitat d'aturar l'ascens del RN al poder, descrivint el partit com a “ancorat en un programa de racisme extrem”. Va citar exemples de com actuen els governs d'extrema dreta a altres països, com Itàlia i Argentina, atacant dones, estrangers, minories i homosexuals.

En un recent escàndol, el RN es va veure obligat a retirar una candidata al nord-oest de França després que se'n difongués una foto amb un barret nazi. Aquest tipus d'incidents subratllen les preocupacions d'Hidalgo sobre la naturalesa del RN i les seves polítiques.

Mentrestant, la incertesa sobre com l'aliança centrista de Macron respondrà a l'RN continua. Hidalgo va atribuir l'agitació política a la decisió de Macron de dissoldre el parlament i convocar eleccions anticipades, qualificant-lo de "capritx". Va sostenir que Macron té una gran responsabilitat en la situació actual.

Uns JJ.OO. complicats

Durant les setmanes prèvies a les eleccions, Macron va suggerir que els Jocs Olímpics podrien afavorir la seva aliança política, destacant la preocupació dels francesos per la imatge de França i la seva capacitat per rebre el món. Bardella, per la seva banda, va expressar confiança que els serveis estatals organitzaran amb èxit els Jocs, i va prometre no canviar les disposicions vigents.

A banda de la tensió política, París enfronta desafiaments logístics per als Jocs. La qualitat de l'aigua del riu Sena, on es planegen competències de natació en aigües obertes i triatló, continua sent un problema. Proves recents van mostrar nivells elevats del bacteri E. coli, plantejant dubtes sobre la viabilitat d'aquests esdeveniments. No obstant, Hidalgo va afirmar la seva intenció de nedar al Sena abans dels Jocs, convidant fins i tot Macron a unir-se.

A mesura que s'acosta la data dels Jocs Olímpics, París es troba en una cruïlla. La ciutat es prepara per rebre visitants de tot el món en un ambient festiu, mentre navega per un complex panorama polític i enfronta desafiaments logístics significatius. La determinació de Hidalgo de mantenir l'esperit dels Jocs i resistir la influència de l'extrema dreta reflecteix el caràcter resilient i vibrant de París.

Una empenta per a la ciutat

Sigui quin sigui el resultat dels comicis francesos, és clar que els Jocs Olímpics seran un esdeveniment transcendental a la ciutat, sobretot a l'economia. Aquest impacte es manifesta en diversos sectors, des de la creació de llocs de treball fins al desenvolupament d'infraestructures i l'increment del turisme.

Un dels beneficis més destacats és la generació de llocs de treball. S'estima que els preparatius i la realització dels Jocs generaran milers de llocs de treball temporals i permanents. Aquest fenomen no sols abasta la construcció i la renovació d'instal·lacions esportives, sinó també sectors com l'hostaleria, el transport i els serveis.

París ha destinat una part considerable del seu pressupost a la millora de les instal·lacions esportives, la modernització del transport públic i la creació de noves infraestructures. Aquestes millores no només beneficiaran els Jocs Olímpics, sinó que també tindran un impacte durador en la qualitat de vida dels ciutadans parisencs i en la capacitat de la ciutat per atraure futurs esdeveniments internacionals.

El turisme és un altre sector que se'n veurà beneficiat. L'afluència de visitants durant els Jocs Olímpics genera ingressos significatius per a l'economia local. A més, l'exposició mediàtica global de París com a seu olímpica pot atraure turistes a llarg termini, consolidant la ciutat com una destinació turística de primer nivell.