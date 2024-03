Eleccions a Rússia: 'Els opositors són a la presó, exiliats o morts'

per J.C. Meneses Montserrat

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha denunciat aquest dijous que les eleccions presidencials a Rússia no seran "lliures ni justes", atès que el president rus, Vladimir Putin, no compta amb rivals competitius perquè els seus principals opositors són a la presó , a l'exili o van ser assassinats".

"Unes eleccions lliures i justes són fonamentals per a qualsevol democràcia. I les eleccions a Rússia no seran lliures i justes. Perquè ja sabem que els polítics de l'oposició són a la presó, alguns han estat assassinats i molts estan a l'exili", ha assegurat el cap polític de l'OTAN en una roda de premsa a Brussel·les amb motiu de la presentació de l'informe anual de l'aliança.

L'exprimer ministre noruec ha avançat que els comicis no seran competits i no comptarà amb les condicions democràtiques mínimes. "Perquè les eleccions siguin lliures i justes, cal competència, que hi hagi llistes diferents, un debat obert i comptar amb premsa lliure i independent", ha afirmat.

Ha recalcat que Putin fa dècades que està en el poder a Rússia i "ningú espera" que les eleccions presidencials russes d'aquesta setmana "portin algun canvi al Kremlin", alhora que ha denunciat com a il·legals qualsevol intent d'organitzar eleccions als territoris ocupats a Ucraïna.

Rússia es dirigeix divendres a les urnes en el marc d'unes eleccions històriques que duraran tres dies i en què el president rus torna a partir com a favorit davant l'absència d'una oposició real. La llista de candidats a la Presidència s'ha vist reduïda a quatre després que Boris Nadezhdin --l'únic candidat crític amb la guerra a Ucraïna-- quedés fora de la carrera electoral.

Les veus crítiques amb el Govern segueixen denunciant actes de repressió i persecució contra els dissidents, una postura que ha cobrat força recentment després de la mort d'Alexei Navalni, una de les cares més reconegudes de l'oposició russa.