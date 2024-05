I entre tot l'embolic extraesportiu, el Barça rep el Rayo Vallecano

El Futbol Club Barcelona té aquest diumenge l'oportunitat de sentenciar definitivament l'objectiu final d'aquesta temporada. Els blaugranes reben la visita del Rayo Vallecano a Montjuïc, amb la possibilitat de sumar els tres punts per amarrar el subcampionat de LaLiga. Una cosa important, en termes esportius, econòmics i sentimentals, per allò de la Supercopa d'Espanya i allò de quedar per sobre dels veïns de Girona.

No obstant, sorprenentment avui el pla esportiu és el menys important. El Barça sempre ha estat un club acostumat a conviure amb problemes extraesportius, i aquesta temporada és la tònica. Després que Xavi presentés la seva dimissió per al final de temporada i que es retractés mesos després, ara el periodista de RAC1 Jordi Basté ha filtrat que el president, Joan Laporta, en vol prescindir definitivament, per les seves declaracions pessimistes (i segurament realistes ) en augurar com serà de difícil competir pels títols amb el Reial Madrid de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr, Jude Bellingham i Kylian Mbappé.

El Barça continua demostrant tenir un nucli i un entorn autodestructiu, i això ha propiciat que la visita del Rayo passi a un segon pla. Aquest diumenge, totes les mirades estaran posades a Xavi. Des de la seva entrada a l'Estadi Olímpic Lluis Companys, passant per la sortida a la gespa, la seva arenga als jugadors o la seva presa de contacte amb l'afició. Tot serà mirat amb lupa. Com ho va ser a la seva roda de premsa prèvia a la trobada, on va desmentir rotundament les informacions publicades.

Serà també l'últim partit a casa de la temporada. Una temporada molt irregular, que va començar amb un futbol i uns resultats excelsos, a través d'aquelles golejades contra el Betis o l'Anvers, i que va patir una preocupant baixada, amb les golejades del Girona i del Vila-real com a cúlmens. Després, l'afició i els jugadors es van tornar a il·lusionar en una eliminatòria de Champions contra el París Saint-Germain que va acabar sent dolorosa.

Sigui com sigui, avui el Barça ha de girar full de tot embolic extraesportiu, i ha de guanyar per certificar l'objectiu final del curs. També, ha de regalar un bon ball final a aquells seguidors fidels que han seguit l'equip a les circumstàncies de Montjuïc. Sembla fàcil seguir l'equip en una zona no tan allunyada de les Corts, però a la pràctica no ha estat així. Només 17.000 culers van comprar l'abonament anual per tenir accés als seients de l'estadi municipal.

Davant el Rayo, el Barça podria formar amb Marc-André ter Stegen; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Jules Koundé; Andreas Christensen, Ilkay Gündogan, Fermín López; Ferran Torres, Raphinha i Robert Lewandowski. El polonès esgotarà les seves opcions de lluitar per ser el Pitxitxi de la temporada, Gündogan torna després de sanció, Araujo podria tornar després de perdre's el duel a Almeria per decisió tècnica, i podria haver descans merescut per a Lamine Yamal.