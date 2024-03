Empresaris de Catalunya carrega contra els Pressupostos del Govern

Empresaris de Catalunya ha emès una contundent opinió sobre el projecte pressupostari acordat entre el Govern i el PSC, i ha expressat la seva preocupació per la manca de mesures que impulsin l'economia i l'ocupació a Catalunya.

Segons l'organització empresarial, l'aprovació d'uns comptes públics no és positiva en si mateix si el projecte de pressupost no actua com a motor per a l'economia i l'ocupació. En aquest sentit, han assenyalat que el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2024 no és beneficiós per a leconomia catalana.

Entre les principals crítiques es destaca el manteniment de 14 tributs propis, fet que converteix Catalunya a la comunitat autònoma amb la fiscalitat més elevada d'Espanya. A més, han expressat la seva preocupació per l'increment de la despesa en personal en contractar més de 7.000 nous funcionaris.

Empresaris de Catalunya també ha instat el Govern a no cedir al xantatge dels Comuns, que han condicionat el seu suport als pressupostos a la paralització del projecte Hard Rock a Tarragona. Segons l´organització empresarial, aquest projecte compta amb el suport de 14 ajuntaments i la Cambra de Comerç de Tarragona.

Josep Bou, president d'Empresaris de Catalunya, ha afirmat que un pressupost que paralitza projectes empresarials, augmenta la càrrega fiscal i la despesa pública no beneficia Catalunya el 2024. Bou va subratllar la necessitat d'enviar un missatge d'alineació amb el món empresarial per atraure inversions, destacant l'èxit d'altres comunitats autònomes com Andalusia en aquest aspecte.

L'associació empresarial també ha posat èmfasi en la necessitat de reduir la burocràcia, que encareix els costos empresarials i dificulta l'operativitat de les empreses. Han citat l'exemple dels agricultors, que han denunciat que l'administració s'ha convertit en un obstacle per a l'activitat econòmica, amb documentació excessiva i tràmits burocràtics que en dificulten la feina.