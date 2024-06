Endesa té nova directora general de Comunicació: María Lacasa

El consell d'administració d'Endesa ha aprovat el nomenament de María Lacasa com a nova directora general de Comunicació, en substitució d'Ignacio Jiménez Soler, que es va unir a la companyia a principis del 2020 ia partir d'ara assumeix nous reptes professionals, va informar l'energètica.

Lacasa, amb més de 23 anys d'experiència en l'àmbit de la comunicació i el màrqueting, des del 2014 era directora de Marca, Patrocinis i Continguts, liderant iniciatives clau en l'estratègia de marca i comunicació.

A més, ha dirigit l'estratègia i l'activació de patrocinis esportius, culturals i institucionals. Cal destacar el patrocini de la lliga espanyola de bàsquet, la Lliga Endesa, on és present la companyia des de fa 14 anys, així com l'aposta de l'elèctrica per reforçar el seu posicionament com a impulsora d'esdeveniments musicals amb consciència climàtica, accelerant el procés de descarbonització del sector.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICADE), ha desenvolupat una gran part de la seva carrera professional a Endesa, ocupant diversos rols de responsabilitat durant més de dues dècades.

A LA COMPANYIA DES DE 2001

El seu camí va començar el 2001 a la comercialitzadora d'Endesa, com a responsable de planificació comercial i investigació de mercats, els primers anys de la liberalització del mercat energètic, moment en què la companyia energètica va desenvolupar la seva estratègia comercial. A finals del 2009 es va incorporar a la direcció de comunicació com a responsable d'estratègia i estudis fins al 2013.

Durant aquests anys, va formar part a més de projectes internacionals d'Enel, engegats amb l'objectiu d'unificar les estructures organitzatives i procediments de totes les empreses del Grup. Entre el gener del 2013 i el desembre del 2014, va ser responsable de gestió de la comunicació i RSC, assumint l'estratègia de la comunicació corporativa d'Endesa (publicitat, patrocinis, esdeveniments, comunicació interna i RSC).

Va assumir també durant dos anys la responsabilitat de la comunicació interna d'Endesa ia partir del 2016, va tornar a lligar el seu desenvolupament professional a l'estratègia i l'activació de marca. La nova directora general de comunicació d'Endesa compta a més amb tres anys d'experiència fora de l'energètica com a cap de projectes de consultoria a Bufete de Marketing, companyia espanyola especialitzada en consultoria de màrqueting.

Nascuda a Osca el 1975, Lacasa ha realitzat el programa de lideratge per a l'energia a l'IESE Business School; el programa The Power MBA, centrat en l'administració i la direcció d'empreses; i el programa de lideratge organitzatiu de la Universitat Bocconi, la primera universitat italiana a concedir una llicenciatura en economia.