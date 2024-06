Endesa rep el distintiu 'Diverse, Inclusive & Equal Company'

Endesa s'ha convertit en la primera energètica que rep el distintiu 'Diverse, Inclusive & Equal Company' del Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, amb què reconeix l'impuls de la diversitat a les companyies.

Segons ha informat l'energètica en un comunicat, aquest distintiu reconeix la bona pràctica de l'empresa, així com "el seu compromís amb els criteris DE&I (Diversitat, equitat i inclusió) i la integració d'aquests valors a la seva estratègia".

El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha rebut el distintiu de mans de Carles Navarro, president del Club d'Excel·lència en Sostenibilitat. Han estat acompanyats per Juan Alfaro, secretari general del Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco, i, per part d'Endesa, per María Malaxechevarría, directora general de Sostenibilitat i de la Fundació Endesa, Paolo Bondi, director general de Persones i Organització, i Maria Rodríguez-Navarro, directora de Talent i Cultura.

Amb aquest distintiu es reconeix que l'aposta per la diversitat d'Endesa és una qüestió estratègica, recollida al Pla de Sostenibilitat 2024-2026.

Aquest distintiu, que pot ser obtingut tant per grans organitzacions com per pimes i startups, no persegueix cap altre objectiu que impulsar la diversitat en l'ecosistema empresarial. A més, en estar inscrit a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), les empreses amb seu a diferents estats membres de la UE també hi tenen accés.

Bogas ha destacat que l'aposta d'Endesa i el Grup Enel per la diversitat és "una qüestió estratègica". "Estem convençuts que els equips més diversos són més creatius i més productius i que una empresa que aposta per la diversitat és més sostenible i competitiva. Per això, fa molts anys que mantenim compromisos interns i externs en totes les dimensions de la diversitat", va dir.

Per part seva, el president del Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, Carles Navarro, s'ha mostrat "molt content de poder atorgar aquest distintiu a Endesa, una companyia que ha demostrat impulsar la diversitat en tots els seus aspectes, sent referent en el seu sector".

"Esperem que sigui exemple en la seva activitat i que moltes més empreses vulguin treballar en aquesta matèria i demostrar-hi els seus avenços a través d'aquest distintiu", ha afegit.