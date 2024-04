ENQUESTA | Creus que el Barça passarà a les semifinals de la Champions League?

per Helena Celma

Contra el pronòstic de molts escèptics, el Barça va aconseguir guanyar el París Saint Germain al Parc dels Prínceps (2-3). Jugadors amb experiència com Gündogan i Lewandowsky van fer un pas endavant, altres es van revelar com Raphinha, i d'altres es van reivindicar, com és el cas de Pau Cubarsí.

Cada jugador va donar el 100% per poder sortir victoriós en nombrosos duels individuals, i no era fàcil tenint en compte que estava davant d'un equip més físic.

Com si es tractés d'un exorcisme, els jugadors blaugranes van aconseguir exorcitzar els fantasmes d'Europa, aquells que aguaitaven des de feia massa temporades.

Sense anar més lluny, l'última vegada que el Barça va guanyar un partit a domicili en una eliminatòria europea va ser fa un lustre, quan es van imposar per 0-1 el Mancheser United a Old Trafford.

Des d'aquell partit, el Barça no s'havia aconseguit imposar fora de casa, per a desgràcia del club i els seus aficionats. De fet, es van anar sumant les doloroses derrotes que van enfonsar la moral culer.

A l'esquena pesava el 3-0 contra la Roma, el 4-0 contra el Liverpool, el 2-8 contra el Bayern i, en última instància, les dues útimes campanyes en què ni tan sols van aconseguir passar de la fase de grups.

Borró i compte nou

Tot i això, el plantejament de Xavi Hernández va aconseguir dinamitar els plans dels parisencs. Kylian Mbappé, la principal amenaça del PSG, va quedar desdibuixada davant els esforços titànics de Ronald Araújo i Cubarsí, una dupla que s'ha consolidat a l'eix de la defensa.

Xavi Hernández va ser un dels artífexs de la remuntada culer quan el marcador es va posar 1-2 al cap de pocs minuts de començar la segona part. L'entrada de Pedri, que tornava de lesió i va tornar a ser determinant, va servir per cedir en safata el 2-2 a Raphinha.

D'altra banda, l'entrada d'Andreas Christensen, que tornava també després d'unes molèsties, va servir perquè rematés el córner que es va convertir al 2-3. En resum, un partit que permet als blaugranes afrontar el partit de tornada amb un lleuger avantatge.

La tornada serà dimarts que ve 16 d'abril a les 21.00 hores a l'Estadi Lluis Companys, i la gent ja es pregunta si els pupils de Xavi Hernández aconseguiran aguantar l'huracà parisenc per segona vegada o si aconseguiran segellar el passi a semifinals després anys de derrotes i fracassos europeus.