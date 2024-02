Un entrenador certificat revela quin és el millor exercici per perdre pes sense gym

Prepara't per fer el primer pas cap a la teva transformació! Si per fi has trobat la motivació per deixar enrere el sofà i emprendre el camí cap a la pèrdua de pes, et felicitem!

Però abans de llançar-te al gimnàs i sotmetre't a una rutina extenuant, considera aquest valuós consell: és possible que estiguis anant massa ràpid.

Segons TJ Mentus, CPT, un entrenador personal certificat a Garage Gym Reviews, hi ha un exercici simple que destaca sobre els altres per començar el teu viatge cap a un cos més saludable: el power walking. Aquesta activitat, que consisteix a caminar a pas lleuger, es pot fer en gairebé qualsevol lloc i no requereix equip especialitzat. A més, és de baix impacte i no causa desgast significatiu al cos, cosa que et permet recuperar-te ràpidament i fer caminades llargues diàriament.

Però no prengueu només la paraula d'un expert, hi ha una gran quantitat d'investigacions que donen suport a l'efectivitat del power walking per cremar greix.

Segons Mentus, "el power walking col·loca el teu ritme cardíac en una zona on el greix és la principal font d'energia, cosa que significa que la majoria de calories cremades durant la caminada provenen del greix".

Com fer-ho? Mentus recomana sortir a caminar com a mínim 30 minuts al dia. No obstant això, si estàs compromès a perdre pes, suggereix fer dues caminades de 30 minuts, una al matí i una altra a la tarda o nit. Si 30 minuts et semblen massa, pots començar amb caminades de 10 minuts i augmentar gradualment la durada.

Per aprofitar al màxim la teva caminada, inicia amb cinc minuts ràpids, després continua amb 20 minuts de caminada a pas lleuger mantenint el teu ritme cardíac elevat. Finalitza amb cinc minuts de refredament, reduint gradualment el teu ritme abans de tornar a casa.

Així que ja ho saps, el power walking pot ser el teu millor aliat al teu viatge cap a una vida més saludable i activa!